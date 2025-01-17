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专访｜“既拥抱熊猫，也拥抱考拉”——访首届兰花奖“友好使者奖”获得者甘特纳

2025年01月17日16:00 | 来源：新华网
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　　新华社澳大利亚墨尔本1月17日电　专访｜“既拥抱熊猫，也拥抱考拉”——访首届兰花奖“友好使者奖”获得者甘特纳

　　新华社记者张淑惠　梁有昶

　　“我觉得我可以既拥抱熊猫，也拥抱考拉。我是一个澳大利亚人，但对与中国进行文化交流有着浓厚的兴趣。希望每个人在自己从事的领域都可以为增进两国关系出一份力。”首届兰花奖“友好使者奖”获得者卡里略·甘特纳日前在澳大利亚墨尔本接受新华社记者专访时说。

　　兰花奖由中国外文局发起设立，旨在表彰奖励全球范围内投身国际文化交流事业，致力于促进中外文化交流、文明互鉴的外籍人士或机构。除获得该奖外，长期致力于促进中澳文化交流的甘特纳，还有很多头衔——艺术家、导演、教授、中国文化部“文化交流贡献奖”获得者，他还在上世纪80年代担任澳大利亚驻华大使馆文化参赞。

　　今年80岁的甘特纳虽头发花白，但精神矍铄，记忆力惊人。1977年2月首次到访中国，1978年率首个澳大利亚剧团访问中国，1979年将福建木偶戏团带到墨尔本演出，1980年带领南京杂技团在澳6个城市巡回演出……甘特纳娓娓道来，从前经历的一些细节犹记于心，甚至能脱口而出某个人的中文名字，仿佛40多年前的事情就发生在昨日。

　　甘特纳说，1977年以来，他几乎每年都去一趟中国，数十年来亲眼见证了中国的发展。“中国的变化太大了，数以亿计的人摆脱了贫困，这是了不起的成就。”甘特纳说，“我目睹了上海浦东从田地发展成高楼林立的商业中心的巨大变化。”

　　去年10月，甘特纳带领一个澳大利亚艺术团访问中国。其间，他专门安排艺术团从杭州坐高铁到北京。“四个半小时从杭州到北京，我希望能让所有人都体验一下中国高铁，体验中国现代化的火车站，感受中国基础设施的迅速发展。”甘特纳说。

　　甘特纳表示，中国的经济发展让澳大利亚获益良多，澳大利亚处于亚太地区，应该与邻居搞好关系，而不是在中国和美国间“选边站队”。

　　谈到如何进一步促进澳中关系发展，甘特纳认为，澳大利亚人应该积极到中国走一走、看一看。“一些喜欢对中国指指点点的人，其实他们从并没去过中国，并不了解中国，他们应该去看看中国发生了怎样的变化。”

　　甘特纳告诉记者，之前一些澳大利亚人用“熊猫拥抱者”称呼自己，认为他跟中国“走得太近”。“但其实我很喜欢这个比喻，我一直积极推动两国文化交流与合作，这个用词对我来说是褒义的。”甘特纳笑着说。他同时表示，作为一名文化艺术从业者，未来将进一步推动两国年轻艺术家的相互交流，为年轻一代提供更好的沟通机会。

(责编：崔译戈、崔越)

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