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德国又发现一例口蹄疫疑似病例

2025年01月17日13:49 | 来源：新华网
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　　新华社柏林1月16日电（记者褚怡）德国东部勃兰登堡州巴尼姆县16日发布新闻公报说，继10日邻近的梅尔基施-奥德兰德县确认暴发口蹄疫疫情后，巴尼姆县又发现一例疑似病例。

　　公报说，在一次检查中发现，巴尼姆县一家畜牧场饲养的动物出现了感染口蹄疫的症状。目前受感染动物的样本已于15日送往国家实验室进行分析。

　　德国联邦食品和农业部说，10日，勃兰登堡州的梅尔基施-奥德兰德县确诊一例水牛口蹄疫病例。德国专门研究动物健康的联邦机构弗里德里希·洛夫勒研究所11日发布公报证实，在该地区的一头水牛身上发现了O型口蹄疫病毒。

　　德国联邦食品和农业部说，为防止疫情扩散，德国有关部门已采取扑杀受感染动物和设置隔离区等措施，原则上禁止隔离区内的动物及其产品运输，同时对隔离区内的动物养殖场和有接触的农场进行全面检查。

　　口蹄疫是在牛、羊、猪等偶蹄类动物间传播的一种病毒性传染病，患病动物的主要症状是体温升高、口腔内黏膜及蹄部起水疱并溃烂。口蹄疫较少传染给人，但若与患病动物接触过多，人也有可能被感染。

(责编：崔译戈、崔越)

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