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国际能源署：全球核电发电量将在2025年达新高

2025年01月17日13:48 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎1月16日电（记者罗毓）国际能源署16日发布报告说，随着投资增加、新技术进步和政策支持，核能发展将加速，全球近420座核反应堆的发电量有望在2025年达到新高。

　　据报告介绍，全球正在建设的核电新装机容量超过70吉瓦，为过去30年来的最高水平之一，全球有40多个国家和地区计划扩大核能在其能源系统中的作用。全球在建核电项目中，中国占大多数。目前核电占全球发电量的近10%，是仅次于水电的第二大低排放电力来源。

　　报告强调，核技术的创新有助于推动新项目的发展。小型模块化反应堆是一种规模较小的反应堆，建造速度更快，降低成本的空间更大。引入小型模块化反应堆可以降低融资成本。在适当的支持下，到2040年，小型模块化反应堆的装机容量可能达到80吉瓦，占全球核电总容量的10%。

　　报告认为，政府在迈向核能新时代具有主导作用。政府需要采取广泛的措施，包括建设强大而多样的供应链、培养熟练劳动力、支持创新、引入投资去风险机制以及直接财政支持、制定有效透明的核安全法规与废物管理规定。

(责编：崔译戈、崔越)

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