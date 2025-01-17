新华社联合国1月16日电 中国常驻联合国副代表耿爽16日在安理会审议乌克兰问题时表示，美国代表在乌克兰问题上持续传播虚假叙事，对中方进行污蔑抹黑，完全不可接受。

耿爽表示，美方不仅不反思自身所作所为对战争爆发和延续至今的重大责任，反而气急败坏，对中方攻击抹黑，这完全是在发泄情绪、转移矛盾、甩锅推责，只会进一步暴露美方赤裸裸的政治操弄和双重标准。

耿爽指出，美方观点概括起来无非就是三点：中国向俄罗斯提供军事补给；中国向俄罗斯提供政治掩护；如果没有中国支持俄罗斯，战争早已结束，这三点都是彻头彻尾的谎言。

耿爽说，如果中国真的向俄罗斯提供军事补给，战场的局势就不会是今天这个样子；如果中国真的向俄罗斯提供政治掩护，就不会在公开场合反复强调尊重各国主权与领土完整、遵守联合国宪章宗旨和原则；如果中国真的不希望战争早日结束，就不会派遣特别代表多次开展穿梭外交，也不会同“全球南方”国家一道发起成立乌克兰危机“和平之友”小组。

耿爽表示，自乌克兰战争爆发以来，美方就开始借机推进地缘战略，服务自身议程。概括起来有三点：削弱、击败俄罗斯，从而主导欧洲安全，进一步扩大其在欧洲的影响；挑动阵营对立，打压、孤立他们眼中的战略对手——中国；塑造自己的正面形象，对冲国际社会对其在中东问题上的负面评价。很遗憾，美方图谋都没有得逞。

耿爽指出，一段时间以来，俄乌双方均对外释放政治信号，表达谈判意愿，国际社会围绕乌克兰危机的讨论也愈发向和平聚焦，向谈判靠拢。乌克兰问题的发展正进入关键时期。中方希望包括美国在内的国际社会能加强团结合作，为推动各方展现政治意愿，早日开启和谈、结束战争，恢复欧洲大陆和平稳定作出切实努力。

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