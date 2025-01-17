新华社巴库1月16日电（记者钟忠）阿塞拜疆和亚美尼亚16日在两国边境举行会议，商定将从北部边境地区开始划界工作。

据阿新社报道，当日举行的两国边界划分委员会第十一次会议由阿塞拜疆副总理沙欣·穆斯塔法耶夫和亚美尼亚副总理姆赫尔·格里戈良主持。会上，双方讨论了优先划定边界地段的问题，同意从阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚三国边界交界处开始划界工作，向南延伸至与伊朗的边界。会议还审查了有关划界工作程序的准则草案。

阿塞拜疆和亚美尼亚2024年划分并标定了一段长约13公里的边界。2024年4月，阿塞拜疆外交部表示，阿塞拜疆与亚美尼亚就在亚美尼亚北部塔武什边境开展第一阶段划界和标界工作达成共识。亚美尼亚同意向阿塞拜疆移交四个村庄的管辖权。同年5月，阿亚签署边界划分协定书，正式划定两国边界。

苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳戈尔诺－卡拉巴赫（纳卡）地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。

2022年5月，阿亚就两国边界划定问题分别成立委员会，着手启动两国划界工作。

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