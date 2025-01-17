人民网曼谷1月17日电 （记者刘慧）1月15日，2025“欢乐春节”启动仪式暨“武舞生风·感知中原”春节联欢晚会在新加坡中国文化中心隆重举办。

“武舞生风·感知中原”春节联欢会上的节目十分精彩。主办方供图

“欢乐春节”是由中国文化和旅游部主办的全球性春节庆祝活动。本次活动由新加坡中国文化中心、河南省文化和旅游厅、中国驻新加坡旅游办事处以及中资企业（新加坡）协会联合主办，中国驻新加坡大使馆荣誉支持。中国驻新加坡大使曹忠明和夫人杨青，新加坡驻奥地利非常驻大使陈庆荣，新加坡华族文化中心研究室主任陈怀亮，新加坡中国文化中心兼旅游办事处主任肖江华，中资企业（新加坡）协会常务副会长杨雨，新加坡中国文化中心理事会主席、副主任孔媛，河南省文化和旅游厅非遗处处长于洁等两百余位各界嘉宾欢聚一堂，喜迎新春，共赏中华文化的独特魅力。

曹忠明在致辞中表示，刚刚成功申遗的春节成为全球人民共同庆祝的文化节日，春节蕴含的团圆、和谐、幸福等理念与全世界人民分享。2025年“欢乐春节”启动仪式不仅标志着新加坡中国文化中心乙巳蛇年春节系列精彩活动的开始，也拉开了中心成立10周年庆祝活动的序幕。相信新的一年，中新人文友好交流纽带将更加紧密，全方位合作将迈上新台阶。

陈庆荣表示，中国文化中心常年邀请中新两国的文化艺术团体开展深入、多元的交流活动。新的一年，期待中国文化中心为两国关系注入新的活力。

杨雨回顾了中资企业（新加坡）协会在促进中新两国经贸、文化交流与合作所取得的成绩。2025年是中新两国建交35周年，中企协将继续努力，为中新友好合作添砖加瓦。

于洁向来宾介绍河南厚重的历史与灿烂文化，此次河南艺术团将火爆的《龙门金刚》、少林功夫等作品带到新加坡，与大家共庆新春。欢迎新加坡朋友亲身“行走河南、读懂中国”。

“武舞生风·感知中原”春节联欢会上的节目十分精彩。主办方供图

孔媛主持启动仪式并在欢迎辞中介绍，中国文化和旅游部自2010年起在海外推出“欢乐春节”文化活动，旨在各国人民共度新春佳节、共享中华文化、共建和谐世界。中国文化中心每年都会举办丰富多彩的“欢乐春节”系列活动，今年的活动更是不断推陈出新、丰富多彩，欢迎新加坡的朋友们前来中心一同欢庆佳节。

随后，曹忠明、陈庆荣、肖江华、杨雨、于洁共同启动2025“欢乐春节”活动。

伴随着气势磅礴的《中原序曲》，“武舞生风·感知中原”春节联欢会震撼开场，来自河南的演员们集体亮相，向世界展示着中原文化的风采。火爆全网的舞蹈《龙门金刚》一登场，便牢牢吸引了观众的目光。舞台上，十四位舞者化身翩然轻盈的飞天与孔武有力的金刚，“伎乐天”的柔美与“金刚护法”的英姿交相呼应，现代科技与文化艺术完美融合，观众叹为观止，气氛热烈非凡。这是《龙门金刚》节目第一次走出国门，在世界舞台上演出，此番“破圈”，向世界人民充分展示了中国传统文化的绚丽多姿与博大精深。

随后，河南省少林武术馆功夫表演团带来了一组气贯长虹的功夫表演，集体拳、太极拳、象形拳、童子功、醉拳等节目依次登场，或刚或柔，或静或动，将中华武术的神奇精妙展现得淋漓尽致，现场观众被少林功夫的一招一式深深吸引，掌声不绝。河南省洛阳歌舞剧院融合了传统文化元素与现代舞蹈艺术精心编排的节目《小乐舞》《守望千年》《元夕之约》，带领观众穿越时空，体验灿烂的中华文明，感受百姓生活的愉悦与歌舞升平，通过优美的舞姿和生动的情绪表达，使观众沉浸在喜庆祥和的节日氛围中。

1月16日，受新加坡华夏文化促进会的邀请，河南艺术团又登上新加坡艺术学院剧院的舞台，为新加坡民众呈现了两场“武舞生风·感知中原”的精彩演出。

“武舞生风·感知中原”春节联欢会上的节目十分精彩。主办方供图

今年春节期间，中国文化中心除了河南艺术团的演出，还举办多场丰富的“欢乐春节”活动，有与新加坡鼎艺团联合推出的“新春音乐会”、北京大学师生校友带来的书法挥春活动，以及孔子文化体验节、春节饮茶习俗课等。

(责编：王禹蘅、杨牧)