人民网曼谷1月17日电 （记者张矜若）1月15日，中国—东盟数字生态合作论坛在泰国曼谷成功召开。中国工业和信息化部副部长张云明、泰国副总理兼数字经济和社会部部长巴瑟·詹塔拉隆、缅甸副总理兼交通和通信部部长妙吞乌、老挝科技和通信部部长波万坎·冯达拉、菲律宾信息通讯技术部黄廷光部长、东盟秘书长高金洪，以及文莱、柬埔寨、印尼、马来西亚、新加坡、越南等东盟国家政府主管部门的高级官员和代表参加论坛。

中国工业和信息化部副部长张云明做开幕致辞。人民网记者 张矜若摄

张云明表示，2024年10月召开的第27次中国—东盟领导人会议通过了《中国—东盟关于推动建立可持续和包容性的数字生态合作联合声明》，明确了将数字生态作为下一阶段合作重点，充分体现了双方对数字化发展的共同期望。面向未来，双方合作要促进包容普惠，要重视持续发展，要坚持开放合作，携手建设可持续和包容的数字生态。

巴瑟表示，中国数字经济发展取得巨大成就，在基础设施建设、5G和人工智能等方面的先进经验有利于赋能东盟数字化转型。他期待与中国加强数字领域合作，合力建设包容、创新、可持续的数字生态。

高金洪表示，东盟将继续深化与中国合作，共同构建包容、可持续的数字生态，推动创新、赋能人民，为地区的长期繁荣奠定坚实基础。

中国信通院余晓晖院长以“把握数字技术发展机遇，深化拓展中国东盟数字经济合作”为题作主旨发言，介绍了数字经济对中国经济增长的贡献，分享了中国数字化转型的经验，并提出了中国—东盟数字领域合作建议。

中国信息通信研究院院长余晓晖在论坛发言。人民网记者 张矜若摄

此次论坛是落实中国和东盟领导人有关合作共识的重要举措。作为第五次中国—东盟数字部长会议的重要配套活动，论坛以“塑造可持续和包容的数字未来”为主题，旨在深化中国与东盟国家在数字技术、产业生态及可持续发展等方面的交流与合作。论坛还邀请了来自东盟国家和中国的政府部门和企业代表围绕新兴数字技术机遇挑战、创建环境友好型数字未来进行讨论。

此次论坛的成功举办，为中国和东盟数字产业搭建了交流合作平台，得到各方的积极参与。论坛还组织了中国—东盟信息通信合作案例展和中国5G促进经济社会高质量发展案例展示。

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