人民网里约热内卢1月16日电 （记者宋亦然、陈海琪）当地时间1月16日，由清华大学党委研工部副部长兰旻带队的清华大学“新雁班”社会实践支队到访巴西华人文化交流协会（以下简称“巴西文协”）会馆，并举行座谈会。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育和巴西文协执行主席季春苗出席座谈并致辞。

兰旻表示，本次考察旨在帮助支队成员深入了解中巴关系的发展现状，拓宽国际视野、提升全球胜任力，发挥青年在人文交流中的重要作用，并推动清华大学与巴西各界的合作。在巴西期间，支队成员还将走访相关企业，探寻中资企业融入当地市场的努力，并进一步加深对当前国际和地区形势的理解。

清华大学党委研工部副部长兰旻在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育向社会实践支队简要介绍了巴西的基本国情和领区侨情，并就领区内的教育与学术资源进行了介绍。王尉育鼓励支队成员珍惜实地调研的机会，深入了解巴西的风土人情，以更广阔的视角感受巴西的多样性与魅力，为未来发展积累丰富的经验。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

季春苗介绍，巴西文协自成立以来，一直致力于促进中巴两国之间的文化交流与合作，推动中华文化在巴西的传播与发展。希望今天的交流活动能够让支队成员更深入地了解巴西华人的生活和文化，也让当地华侨华人了解更多祖（籍）国的发展现状。

巴西华人文化交流协会执行主席季春苗在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

在自由交流环节，支队成员踊跃表达了对中巴文化交流情况以及中资企业在巴发展经营的关注。谈及此次考察的收获，支队成员表示，此次活动让大家了解了许多华侨华人在巴西奋斗扎根的感人故事，对巴西侨胞坚韧不拔的精神和文化适应能力有了更深的认识，同时也希望在未来能为中巴文化交流合作贡献自己的力量。

在座谈会自由交流环节，支队成员踊跃提问。人民网记者 陈海琪摄

“新雁班”即清华大学新生党支书专项培养计划，由校党委研究生工作部设立，旨在选拔、培养一批德才兼备的学生骨干。本次实践团队共有成员33名，其中包括31名研究生。在结束对里约热内卢的考察与访问之后，支队成员还将赴巴西利亚、圣保罗实践调研。

中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长齐冀，巴西文协副主席吴财斌等出席此次座谈。本次座谈会由巴西文协秘书长伍小曼主持。

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