人民网河内1月16日电 （记者杨晔）值此农历新春佳节即将来临之际，河内中国文化中心联合越南河内第二师范大学于1月15日共同举办2025“欢乐春节”暨中国文化体验活动。近1500名中越两国民众相聚一堂，在浓郁的年味中共同感受中华文化的魅力。

河内第二师范大学副校长裴坚强在致辞中说，越中两国是山水相连的友好邻邦，今天的活动对学校发展和深化越中传统友谊具有重要意义。文化艺术交流是越中民间交往的重要组成部分，大家在此共贺新春，能够在各式文化体验活动中直观地感受中国文化的丰富多彩和深厚底蕴，将进一步促进双方友谊，让心灵更相通、情感更相亲、文化更相融。

河内中国文化中心主任张德山在致辞时说，春节代表家人团聚、辞旧迎新、祈福安康的美好愿景，蕴含吉祥、和谐、美满的价值追求。今年恰逢中越建交75周年，也是“中越人文交流年”。希望通过今天的活动，大家能感受到“中越一家亲”的温情美好。希望两国的青年朋友们能以知识为牵引、以语言为媒介、以文化为桥梁，做中越合作的推进者、传统友谊的传播者、民间友好的参与者，共同促进中越文明交流互鉴，推动两国人民“心联通”再上新台阶，为推动中越全面战略合作伙伴关系行稳致远注入无限正能量。

当天现场，来自越南高校的大学生们用具有浓郁中国风的歌舞表演拉开了活动序幕。歌曲《春天的花草》和舞蹈《阳春三月》让观众仿佛置身于诗意盎然的春日盛景。歌曲《恭喜恭喜》以满满的“人间烟火气”将全场带入新春喜庆氛围。此外，中国美食、剪纸、绘京剧脸谱、中国书法、茶文化品鉴、汉服体验等多个文化体验区热闹非常，让参与者得以亲身感受中国文化的魅力。

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