新华社北京11月27日电（记者邵艺博、曹嘉玥）针对七国集团外长会联合声明涉华内容，外交部发言人毛宁27日在例行记者会上表示，希望七国集团国家停止沉迷地缘政治游戏，摒弃狭隘的零和思维，为国际社会的团结合作作一些切实的贡献。

“今年以来，中方已多次就七国集团涉华错误言论表明严正立场。”毛宁说，七国集团既然提出寻求同中国建立具有建设性和稳定的关系，合作应对全球挑战，就应该践行相互尊重、平等互利精神，用实际行动将上述表态落到实处，而非攻击抹黑中国。

毛宁表示，中方在乌克兰危机问题上一贯秉持客观公正立场，积极劝和促谈，从未向冲突方提供武器，严格管控军民两用物项甚至民用无人机出口，反对将民用无人机用于军事目的。同时中俄正常经贸交往不应当受到任何第三方的干扰和胁迫。所谓“中国产能过剩”已经被大量翔实的事实和数据证明是伪命题，希望有关国家秉持开放心态，坚持公平竞争。中方在东海、南海、台湾、新疆、西藏、香港等问题上的立场是一贯的、明确的，中方坚决反对七国集团损害中国主权，干涉中国内政，敦促七国集团国家遵守联合国宪章宗旨原则以及国际关系基本准则，管好自己的事情。

毛宁说，当前，世界百年变局加速演进，国际和平与发展正面临前所未有的挑战。作为负责任的大国，中国始终坚持公正道义、开放包容，以自身发展惠及世界。“希望七国集团国家停止沉迷地缘政治游戏，摒弃狭隘的零和思维，为国际社会的团结合作作一些切实的贡献。”

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