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外交部：中方将继续致力于便利中外人员往来

2024年11月27日17:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月27日电（记者邵艺博、董雪）外交部发言人毛宁27日表示，中方将继续致力于便利中外人员往来，欢迎各国朋友来华，感受中国的多彩魅力，共享中国的发展红利。

　　当日例行记者会上，有记者问：近期中方持续推出便利人员往来举措，上周又宣布了新一批免签国家名单。我们注意到，外国赴华旅游热度持续上涨，各旅游平台上中国相关目的地搜索热度上升，许多外国旅游电商平台上赴华旅游产品预订量大增。发言人能否进一步介绍情况？

　　毛宁表示，2023年年底以来，中方先后对38个国家实行免签，目前累计同25个国家实现全面互免。同时，我们通过优化签证申请表、取消签证预约、扩大免采指纹范围、调减签证规费等措施，使来华签证手续更加高效便捷。

　　她表示，在简化来华手续的同时，中方也致力于让外国朋友在华工作生活更加方便舒适。北京、上海、广东等省市完善移动终端、银行卡、现金等系列支付服务，外国朋友网上购物、交通出行更顺畅。中国的电信网络运营商通过增设网点、提升外语服务、上线新套餐等方式，让外国朋友更便捷地接入和使用5G网络。越来越多的城市开设专窗，以“一站式”服务为外籍人员快速办理工作、居留许可。

　　“我们将继续致力于便利中外人员往来。欢迎各国朋友来华，感受中国的多彩魅力，共享中国的发展红利。”毛宁说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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