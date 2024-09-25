新华社北京9月24日电 综合新华社驻外记者报道：继以色列23日对黎巴嫩密集袭击造成数百人死亡后，黎首都贝鲁特南郊24日再遭以色列轰炸。联合国多个机构呼吁冲突各方立即停止暴力，避免局势进一步恶化。

据黎巴嫩国家通讯社报道，黎公共卫生部长阿卜亚德24日在新闻发布会上说，以色列前一日对黎巴嫩多地的袭击已造成558人死亡、1835人受伤，死者包括50名儿童和94名妇女。黎巴嫩总理纳吉布·米卡提当天说，袭击已造成至少1.65万人流离失所，150所学校被用作避难所。

以色列军方24日发表声明说，以军当天继续在贝鲁特等地轰炸真主党的军事目标。根据黎巴嫩公共卫生部初步统计，以色列当天对贝鲁特南郊的袭击已造成至少6人死亡、15人受伤。以军总参谋长哈莱维表示，真主党“不会得到喘息的机会”，以军根据当前局势在各战线持续采取密集行动。

新华社记者手机安装的预警系统显示，以色列北部的加利利湖、海法、阿卡等地24日频繁拉响防空警报。据以军消息，发射自黎巴嫩的火箭弹和无人机多次被以军防空系统拦截。

联合国难民署、联合国儿童基金会、世界卫生组织等代表24日对黎以局势升级造成大量平民死伤深感担忧。当天在日内瓦举行的一场记者会上，联合国难民署发言人索尔特马什说，冲突已造成数万人被迫离开家园，且人数不断增加，该机构正在为流离失所者寻找新的避难所。联合国人权事务高级专员图尔克的发言人沙姆达萨尼呼吁冲突各方立即停止暴力并保护平民安全，避免地区局势进一步升级。

记者会上，联合国儿童基金会驻黎巴嫩副代表希金斯在贝鲁特通过视频连线警告说，黎以冲突一旦升级将给黎巴嫩儿童带来灾难性后果。她说，23日是黎巴嫩自2006年黎以战争以来“最糟糕的一天”，“暴力行为必须立即停止，否则后果将不堪设想” 。世卫组织驻黎巴嫩代表阿布巴卡尔表示，黎巴嫩的一些医院已不堪重负，“我们有证据表明，存在针对医疗设施甚至救护车的袭击”。

据伊朗媒体24日报道，伊朗总统佩泽希齐扬在接受美国有线电视新闻网采访时说，以色列对黎巴嫩的大规模袭击是“一场人类和人道主义危机”，或导致地区陷入更广泛冲突。他警告说，“决不能让黎巴嫩成为以色列手中的另一个加沙”。

英国航空、德国汉莎等航空公司已宣布暂停飞往以色列的航班，法国航空公司宣布10月1日前暂停往返贝鲁特的航班。另据黎巴嫩媒体《东方-今日报》24日报道，塞浦路斯航空、迪拜航空、阿拉伯航空、伊拉克航空、卡塔尔航空、阿联酋阿提哈德航空等也取消了往返贝鲁特的航班。

(责编：徐祥丽、张悦)