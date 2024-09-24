新华社纽约9月23日电 当地时间9月23日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约会见印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特。

王毅表示，在习近平主席和佐科总统战略引领下，中印尼关系快速发展，进入共建命运共同体新时代。明年是印尼独立80周年，也是中印尼建交75周年，两国各自发展及中印尼关系面临重要发展机遇。中方愿同印尼一道，遵循元首战略引领，持续深化全方位战略合作，推动命运共同体建设不断迈上新台阶，助力各自现代化进程，为两国人民带来更多福祉，为地区和全球繁荣稳定作出更大贡献。

王毅说，在双边关系承上启下、继往开来的重要节点，中方期待同印尼一道，保持高层密切交往，继续从战略高度把握两国关系大方向，高水平推进中印尼命运共同体建设。提升经贸投资合作水平，高质量运营雅万高铁，使之成为承载中印尼友好情谊的发展路、幸福路。共同抵制单边主义、保护主义，坚持双赢、多赢、共赢，不搞封闭小圈子，反对经贸问题政治化。明年是万隆会议70周年，中方愿配合印尼举办好纪念活动，促进“全球南方”的团结合作。

卢胡特表示，中印尼关系发展迅速，合作成果丰硕，为两国和两国人民带来了实实在在的好处。印尼将坚持对华友好，推动两国关系取得更大发展。在运营好雅万高铁等旗舰项目的同时，希望同中方一道开辟新的合作领域，如中医药、海藻工业化，关键矿产等，使两国关系的内涵更加丰富，更好造福两国人民。印尼正在考虑如何设计万隆会议70周年的纪念活动，愿同中方保持沟通。

双方还就中东局势、乌克兰危机等交换了意见。

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