新华社联合国9月23日电 当地时间9月23日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约会见委内瑞拉外长希尔。

王毅首先转达习近平主席对马杜罗总统的亲切问候，再次祝贺他胜选连任。王毅表示，相信在马杜罗总统领导下，委内瑞拉人民将团结一心、战胜挑战，在国家发展事业中取得新的成就。中国和委内瑞拉是好朋友、好伙伴，无论国际风云如何变幻，中方都将一如既往支持委方维护国家主权、捍卫民族尊严，助力委内瑞拉经济社会发展。

王毅说，去年9月，马杜罗总统成功对华进行国事访问，习近平主席和马杜罗总统共同宣布将中委关系提升为全天候战略伙伴关系，这是两国关系史上的里程碑，预示着两国关系更广阔的发展前景。双方要巩固好、发展好两国全天候友谊，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，将两国元首重要共识转化为发展中委关系的实际行动。

希尔请王毅转达马杜罗总统对习近平主席的诚挚问候。希尔表示，去年两国元首将委中关系提升为全天候战略伙伴关系，今年我们隆重庆祝两国建交50周年，委中关系处于历史最好水平。正如马杜罗总统所说，这是两国关系的高光时刻。委内瑞拉是中国最可靠、最坚定的战略伙伴，致力于推动委中关系不断取得更大发展，更好地造福两国人民。

(责编：徐婵、岳弘彬)