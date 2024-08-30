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2024“一带一路”媒体合作论坛在成都举行

2024年08月30日09:02 |
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本报记者 张 妮

2024“一带一路”媒体合作论坛8月28日在四川省成都市举行。与会嘉宾表示，共建“一带一路”倡议源自中国，成果和机遇属于世界。媒体是展示发展成果的窗口，也是促进务实合作的纽带，应共同讲好各方合作共赢的故事。

本次论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办，主题为“深化媒体合作、促进共同发展”。来自76个国家191家媒体的200多位负责人及编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。论坛发布了《“一带一路”媒体合作成都倡议》。论坛期间举办了“一带一路”新闻合作联盟第三届理事会议。

尼泊尔国家通讯社执行总编辑沙拉钱德拉·班达里表示，“一带一路”小而美的项目给尼泊尔人民带来许多益处。中国在尼泊尔援建的许多学校和医院已建成并投入使用。中国在尼泊尔援建的医院不仅设备齐全，中方还对当地医生提供培训，大大改善了当地的医疗条件。

新加坡《联合早报》副总编辑韩咏红在论坛上表示，“一带一路”这个概念从2013年提出到现在，在《联合早报》纸媒上，出现在4000多篇文章里。“这实际上是一个很大的数字，我认为，它几乎已经在新加坡以及许多相关国家成了家喻户晓的概念。”她发现，最初关于“一带一路”的报道主要集中在基础设施建设等领域的合作上，后来转向人与人之间的互动等。过去两三年中，还有很多关于中国向一些东南亚国家出口高端商品和技术的报道。

埃塞俄比亚通讯社副首席执行官内加西·安巴耶·阿拜在论坛上表示，该国媒体都认为“一带一路”倡议对当地减贫和发展至关重要，并通过新闻报道、专题报道和纪录片等形式对“一带一路”倡议进行了广泛报道。在中非媒体合作方面，他认为应加强双方在三个方面的合作：帮助记者深入了解非洲和中国的现状；加强媒体交流；加强内容共享。

“我居住在诺维萨德，在贝尔格莱德工作，每天早上我乘坐那列由中国公司制造的火车去上班。”塞尔维亚“一带一路”研究所所长博扬·拉利奇在论坛上表示，“在这条铁路建成之前，两地之间车程超过1小时，铁路建成后，只需要36分钟。”他说，匈塞铁路建成后，将连接匈牙利和塞尔维亚，成为欧洲最重要的铁路之一。“这个‘一带一路’重要项目将大大改善两国间的交通，同时有助于为中国高铁打开欧洲市场。”

来源：环球时报

(责编：崔越、刘叶婷)

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