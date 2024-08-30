2024“一带一路”媒体合作论坛于8月28日在四川省成都市举行。本次论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办，主题为“深化媒体合作、促进共同发展”。来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。在论坛现场，河北省文化和旅游厅党组成员、副厅长王荣丽接受了采访。

记者：河北依托得天独厚的区位条件，发挥“近”的优势，做足“美”的文章，“这么近，那么美，周末到河北”已经成为了“新时尚”。“河北文旅”在广大网友心目中特别火，那么请问，咱们在河北文旅火爆的背后做了哪些工作？

王荣丽：“这么近，那么美，周末到河北”的影响力越来越大。河北文旅营销突出的就是一个“拼”字。

一是拼“感情”，真心宠粉。在年初的全国文旅互卷式宣传中，河北文旅主打真听劝、真转变，从全国脱颖而出，央视“1+1”栏目进行报道，被新华社称为“河北卷王”。各级文旅干部也是“拼了”，从幕后走到台前“吆喝”，纷纷出镜拍视频推介家乡。我也带头出镜拍摄了短视频，播放量超2.5亿，我在东方甄选活动结束时的感谢视频，播放量达2.8亿。

二是拼“热点”，活动不断。我们通过省市县和经营主体协调联动，今年以来先后举办“冬游河北过大年”“春游河北赏百花”“多彩旅行 畅游河北”“河北文旅宣传推广周”“坝上草原欢乐季”等系列宣传活动，推出冬游十大场景、春游十大新体验和跟着微短剧、赛事、演艺游河北等十方面系列活动，活动总场次达到3万多场。最近我们正在谋划“超级周末”营销宣传季、“秋游河北览胜景”等活动，可以说是天天有活动，周周有亮点，月月有新意，季季都精彩。

三是拼“政策”，撬动合力。去年4月，我们联合河北省交通厅推出旅游包车周末和节假日高速免费政策。截至今年6月底，累计免费通行128.76万辆次，市场吸引力持续释放。今年4月，我们出台了自媒体创作者宣传河北文旅奖励措施。已发放四期奖励，获奖作品各平台总播放量超12亿次，涌现出一批网络爆款，带动正定夜市、保定驴肉火烧、唐山宴等成为旅游新热点。我们还出台微短剧制作宣传奖补措施，不仅出资拍摄了《等你三千年》《回到崇礼》等微短剧，还对各地拍摄和获奖的微短剧进行奖励。

四是拼“服务”，游客至上。我们联合河北省建行等单位创新搭建了乐游京津冀一码通平台，为到三地旅游的游客提供一站式便捷化、智慧化服务，截至目前共有2500余家文旅企业入驻，注册用户超过241万。我们联合中石化、中石油推出加油优惠，联合美团、京东等北京外卖平台，将文旅优惠券送到千家万户，还协调组织旅行社到北京社区设点接客、开通6条北京到河北重点旅游目的地直通车线路，打通了北京人到河北旅游的“最后一公里”。

借此机会，诚挚邀请，各地朋友有时间来河北旅游观光，休闲度假。这么近，那么美，周末到河北。

记者：面对免签目的地国家扩容、签证政策延长、支付便利化等政策机遇，河北文旅在开发海外旅游市场方面有哪些创新性举措，取得了哪些成果？

王荣丽：河北文旅积极拓展海外市场，充分利用国家互免签证、144小时过境免签等利好政策，在东亚、东南亚及欧洲等重点客源市场，举办了一系列卓有成效的文旅宣传推广活动，在当地设立河北文旅推广中心，开展常态化合作，全方位宣传推广河北文旅产品，不断提升河北文旅在海外的影响力和传播力。同时，我们修订了《河北省旅行社招徕游客奖补管理暂行办法》，扩大奖补范围，拿出2000万元进行专项补贴，其中，旅游包机专列奖补规定，每架包机最高补贴15万，每列专列最高补贴10万元；入境游客人数奖补规定，旅行社单次组织境外游客入冀旅游，按照每名游客最高600元标准奖励，进一步鼓励旅行社“引客入冀”，推动入境旅游市场的繁荣发展。

记者：全国旅游发展大会召开，提出“要推动旅游业高质量发展、加快建设旅游强国”，对于加大旅游宣传推广，推动市场繁荣提出了要求。河北文旅下一步宣传推广有什么总体设想？

王荣丽：全国旅游发展大会为旅游业高质量发展指明了方向，我们将持续深化文旅融合，着力推动营销创新，进一步提升“这么近，那么美，周末到河北”品牌影响力和吸引力，加快建设旅游强省。

一是持续扩大文旅朋友圈。文旅宣传推广从来就不是单打独斗的，而是众人拾柴火焰高。我们将进一步扩大媒体宣传圈、部门协同圈、智囊策划圈、企业互惠合作圈等各类朋友圈，让河北文旅宣传推广之路越走越宽。

二是全方位撬动流量密码。变推送宣传为互动宣传，通过有温度的表达方式，与年轻人形成共鸣，引发裂变式传播。通过深入挖掘河北特色，打造独特文旅新体验。通过互联网种草和体验营销，引导游客从心动到行动。

三是全力推动爆红到长红。通过立体化、集中式融媒宣传，将偶发的网络热度变成营销热点。通过开展解读宣传、延展宣传，将多个热点汇聚成更大的热流。用高品质产品、贴心式服务，变网络“流量”为游客“留量”。（采访组：人民日报记者 史一棋、常晋，人民网记者 许峥）

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