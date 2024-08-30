2024“一带一路”媒体合作论坛于8月28日在四川省成都市举行。本次论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办，主题为“深化媒体合作、促进共同发展”。来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。在论坛现场，美腕（上海）网络科技有限公司合伙人、副总经理蔚英辉接受了记者采访。

记者：去年是共建“一带一路”倡议提出十周年，上海也成立了“丝路电商”合作先行区，直播电商开启了共建“一带一路”的全新篇章。作为上海助力丝路电商建设的代表企业，美腕在助力“丝路电商”发展方面做了哪些具体动作？是秉持怎样的理念去开展相关动作的呢？

蔚英辉：美腕创立并根植于上海，助力“丝路电商”建设，对我们来说是作为直播电商企业的重要职责，期望能最大程度发挥直播电商的动能，近年来我们开始探索具体形式，包括在直播间举办“丝路电商”主题直播，邀请共建“一带一路”国家的外交官、文化使者到直播间分享各国产品和文化。据我们统计，到今年，我们举办的“丝路电商”主题直播，累计销售超过100万件“丝路电商”伙伴国产品，引导销售额超过1.2亿元，也是通过这期间的交流合作，我们和众多家中外品牌达成了友好合作关系。我们很欣喜地看到，消费者们的购买和支持，通过直播电商的力量，传递给了“丝路电商”伙伴国的人民，此前我们在旗下直播间开设埃塞俄比亚咖啡豆公益带货，实现了短短5秒钟内售罄1万份，这场公益直播带货不仅帮助埃塞俄比亚农民增收，也用咖啡筑起了中非经贸合作的桥梁。2023年以来，直播间多次开设以“丝路电商”为主题的直播专场，邀请阿根廷、泰国、新西兰等“丝路电商”伙伴国的外交官走进直播间，与主播一起推荐当地国特色好物，不仅让消费者足不出户就能购买到“丝路电商”伙伴国的特色产品，更通过直播间这一新兴文化窗口，介绍当地的风土人情和人文地貌，让消费者体验到丰富多彩的丝路文化。

与此同时，我们也在对行业输出直播培训和主播培养的经验，比如举办“丝路电商”直播训练营，邀请新媒体主播学员到公司开展交流学习，帮助他们掌握电商直播技巧，提高线上营销能力，让更多从业者参与到“丝路电商”直播合作交流的进程中。

记者：近日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提到要支持直播电商发展。近年来，我们观察到直播电商在释放服务消费潜力上的突出成效，美腕作为直播电商头部企业，在促进消费、带动经济发展方面起到怎样的作用？具体体现在哪些方面？

蔚英辉：直播电商这个新兴的行业，从2016年起步到现在已经是第八年，实现了超过4.5万亿元的市场规模，占比社会零售品总额约10%，成为了社会经济的重要组成部分。美腕作为一家联结消费供给端和需求端的直播电商企业，我们经常能清晰地感知到，直播对于释放服务消费潜力有着独特的优势。

一方面，我们非常了解消费者各种各样的消费需求，通过选品、比较、实验等方法，帮助大家在海量商品中优中选优；另一方面，我们也把非常多的时间和精力放在对行业和品牌的洞察上，去深入了解品牌方在满足用户需求上的主要发力点，然后通过直播间的推荐，把一些新的品类带到消费者面前，告诉大家，还有这样一些大家不熟知的产品和服务可以使自己的生活更便捷，甚至更具性价比。比如，直播间一个速食意面品牌曾经创下了几分钟售罄7万盒的成绩，消费者了解到了速食意面这个新品类，可以通过自己在家十几分钟的简单烹饪，享受到媲美西餐厅品质的意面。

与此同时，近几年我们直播间积极拓展了很多线下类目，有效联动了线上线下消费。通过新增直播间类目，我们为消费者提供了丰富的旅游类、本地生活体验类服务产品，希望这些产品能方便消费者的衣食住行的各个方面。在一些重要活动节点，比如进博会、上海五五购物节期间，我们也积极举办对应主题的直播专场，鼓励消费者到线下去体验，去感受购物节的热闹氛围。

记者：近年来，随着直播电商的快速发展，相关人才需求也越来越多，多批行业相关的新职业随之产生，给求职者的职业方向提供了许多新的选择，美腕作为直播电商行业引领者在促进行业就业方面有哪些成效？有哪些特色的新兴职业？

蔚英辉：在2020年人力资源和社会保障部认定的“中国新十大职业”中，“互联网营销师”是其中之一，公司旗下电商主播，是国家认证的首批“互联网营销师”。2021年，互联网营销师职业下增设了“直播销售员”工种，带货主播也随之成为正式工种。作为深耕直播电商的企业，美腕有责任解析主播职业，为行业输出经验，并向更多人传递正向职业观，所以我们在去年拍摄了一档节目《所有女生的主播》，通过具体展示主播工作的方方面面，希望给有志于从事主播职业的人，提供可参考的职业发展方向和可供学习的职业技能经验。

与此同时，随着直播电商各环节的发展完善，面对消费者多样的需求，以及直播全链路中需要保障的方面，一些新岗位也应运而生，比如我们公司就有“宠物用品选品师”，专门筛选宠物的食品、玩具和用品等类目产品，这个岗位不仅需要专业的宠物营养学及宠物喂养知识，还要能洞察市场、筛选评估品牌和相关产品知识，以确保所选产品在上播之后，能满足宠物及其主人的需求，让消费者能够更安心、买到更优质的宠物产品。

在直播业务的大后方，美腕创新设立了一套供应链样品管理系统，团队里的“供应链样品管理师”可以说是重头岗位，他们精细化管理着直播间样品，确保每件样品都能被真实、完整地展示给消费者，并从最大程度上减少样品的重复寄送和缺失情况，帮助直播间与商家的合作往更正规、透明的方向进步。

直播背后的选品、服务能够催生新的岗位需求，带动一大批就业，美腕就有超过二分之一的同事负责直播运营，包括招商、选品、合规、质检、直播服务等一系列工作，与此同时，也有很多负责内容策划、新媒体运营的同事。我们很欢迎各个专业领域内，对直播有兴趣、有热爱的朋友加入我们、加入直播电商行业。

记者：美腕一直重视与国货品牌的交流与合作，有很多国货品牌在与直播间合作后迅速成长为“国潮”品牌，品牌声量和销售成绩位列细分类目前列。如何看待直播电商与国货品牌之间的交融发展关系，美腕在与国货品牌合作时能给品牌发展带来怎样的助力？除了直播带货的形式之外，美腕还与品牌有哪些合作方式，对国货品牌的成长分别起到怎样的作用？

蔚英辉：直播电商与国货品牌之间的交融发展，主要体现在直播渠道的“品效合一”的独特优势，比如，直播间具备“销售场+展示场”的双重特性，不仅把优秀的国货产品直观地展示在消费者面前，更用专业的内容讲解让消费者认知到，自己的需求能被如此清晰地看到、关注到，并得到满足。这对于品牌来说，在短短的直播时间内不仅卖出了商品，还传播了品牌的理念和价值观。

美腕一直把自己看作品牌与消费者的沟通桥梁，我们和国货品牌的合作是长期、可持续的，我们会进行层层筛选，留意那些研发能力强、具备爆款潜力的国货产品，和从消费者本位出发做产品的优秀品牌。在合作过程中，我们会去到品牌工厂、原料产地进行品牌溯源，进行深入的了解沟通；在直播间，面向消费者针对性地讲解成分功效、展示产品特点、进行现场试验，并分享产品背后的研发故事，把国货的用心传达给消费者。我们也会持续收集消费者对产品的使用反馈，并传达给品牌，提供关于品牌、产品、服务等多方面的反馈和建议，帮助品牌对产品做进一步的升级迭代。

我们也发现，有越来越多的消费者开始接受、认同国货品牌，开始向身边人、在社交平台上分享对国货品牌的真实使用感受。未来我们会一直发挥直播的桥梁作用，让消费者用到真正适合国人的好产品，也希望优秀国货品牌能实现长足的发展。

记者：直播电商作为一种新兴渠道，发展至今已被越来越多的公众接受并喜爱，成为经济发展重要的一环。在您看来，目前直播电商行业处于什么样的发展阶段？如何看待直播电商行业未来的发展趋势？美腕作为行业头部将在哪些方向继续拓宽直播电商行业的广度和深度？

蔚英辉：过去几年，大家都看到整个行业在快速发展，随着直播电商影响的行业、品类在持续扩大，直播带货发展出了很多新的形态，服务支撑体系也更加完善，大家开始比拼服务的精细化、内容的专业度，去实现自身和行业的高质量发展。可以说，现阶段“内容+直播电商”已经成为行业内很重要的模式创新，也会是未来穿越行业周期的重要因素之一。

对美腕来说，我们一直以来的优势是内容创新，未来我们会继续围绕消费者服务，去精进直播内容和技术，夯实供应链基础，提高自身精细化运营的能力，具体来说有三个方面：

一是直播内容，在场景化创新方面，美腕一直在针对直播主题、产品做尝试，比如在直播间，我们已经推出了多样化的直播主题专场，大到户外专场、家装专场、防晒节、次抛节、香水节，小到每周一次的嗨吃星期三。我们尝试了不同的可视化实验方式，通过在直播间模拟产品的生活和使用场景，让一些像防晒霜、洗地机这样注重使用效果和体验的品类被全方位展示，未来，我们也会继续探索，怎么把直播内容做得更直观、更有趣，让屏幕前的用户更有代入感。

二是直播服务，直播带货的根本是为消费者提供优质的服务和体验。美腕为消费者提供全链路服务，从直播前的选品，美腕始终坚持“消费者放心买”原则，严控选品，通过三轮选品、三重检查、多维度审核，以严格标准把控产品质量，对消费者负责；到直播中的推荐，为消费者推荐优质好物，讲解具体使用方法，帮助消费者做好选择；再到直播后的三重服务保障，通过“直播间1号客服”串联起消费者、商家和平台，提供全年365天提供涵盖直播间、微信、微博、小红书等多平台的服务通道，让消费者买得安心、用得放心。

未来，我们会不断提升对消费者权益的保障能力，并尝试为消费者提供定制化服务，在此基础之上致力于不断提升消费者购物体验和满意度。

三是供应链和智能化建设，美腕自研搭建了供应链仓储管理系统和“ONE家”直播选品系统，并且在近期实现了两个系统的首次全流程整体接通。这一方面，是为了强化直播间对样品从源头到终端的全方位把控，确保每一件上播商品都经过严格的提报、选品、质检流程，另一方面，是打破合作过程中与商家的信息壁垒，实现直播全流程可追溯。未来，美腕将不断夯实供应链基础，把对样品管理的精细化要求贯穿到各个环节，提升直播全流程的智能化、合规化水平。（采访组：人民日报记者 齐志明、张明瑟，人民网记者 魏青成）

(责编：崔越、杨牧)