2024“一带一路”媒体合作论坛于8月28日在四川省成都市举行。本次论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办，主题为“深化媒体合作、促进共同发展”。来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。在论坛现场，陕西西凤酒股份有限公司副总经理高亚兰接受了记者采访。

记者:西凤酒作为历史文化名酒，如何利用自身品牌文化优势，在共建“一带一路”契机下传承与创新中国白酒、促进中外文化交流？

高亚兰：美酒之美在于文化之美，作为中华名酒之一，西凤酒历史悠久，文化灿烂，在共建“一带一路”中肩负着传播中国酒文化的使命。西凤酒借助共建“一带一路”新契机，通过讲好西凤故事，将酒文化与共建“一带一路”国家的文化交流紧密结合。以文化为桥梁，积极投身于海外开拓，参与各类国际文化交流活动。2023年举办“一带一路”西凤酒诗词大会，展示西凤酒文化自信与时代风貌，以文化“搭桥”推动品牌国际化。同时，西凤酒连续3年亮相国际展望大会、第十七届中国—东盟博览会等重要国际会议，深度参与“一带一路推介会”、“一带一路品牌万里行”等活动，进入30多个共建“一带一路”国家，促进中外交流合作，记录共建“一带一路”国家经济、社会、人文发展，讲述中国品牌故事。

在国际文化交流活动中，西凤酒不仅展示了中国传统的酿造技艺，还通过深入的文化互动，增进了与共建“一带一路”国家的民心相通。此外，整合世界优质资源，了解海外市场，深化国际贸易合作，推动品类与技术创新，将中国白酒的独特风味与深厚文化内涵带给世界，在“酒业丝路”上扮演具有中国特色的价值分享者角色，展现西凤酒千年文化的积淀，促进中外文化的相互理解和融合。

记者:在“一带一路”经贸合作中，西凤酒如何保持并扩大其国际市场竞争力？

高亚兰：西凤酒以品质对标世界标准，不断创新、力求突破，深化强调健康和体验的技术变革，在做好生产经营的同时，注重传统酿造技艺的传承与创新。西凤酒不断更新源头工艺技术，通过数字化赋能传统生产流程，引入物联网、人工智能等新技术，将古法酿造工艺与现代智慧工厂建设相结合，以科技创新提升品质与效率，确保产品质量始终如一。西凤酒还对标欧盟等世界一流标准，建立了完善的食品质量安全追溯体系、食品质量安全制度标准体系。

同时，西凤酒通过线上线下相结合的营销策略，持续增强市场竞争力。依托物流优势，建立覆盖广泛的国际销售网络。今年，西凤酒通过与格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、意大利等国的深入交流合作，成功开拓了新的市场。此外，西凤酒多次亮相国际重要会议，进一步提升了品牌知名度，增强了国际市场竞争力。2023年5月，五星红西凤作为国宴用酒亮相中国—中亚峰会，彰显了开放包容、美美与共的大国气度。

记者:未来，西凤酒将在共建“一带一路”中有哪些新的计划与目标？

高亚兰：未来，西凤酒将继续深耕共建“一带一路”国家市场，进一步扩大品牌的国际影响力。西凤酒将全力构建西凤酒历史溯源、西凤酒文化表达、企业文化建设三大工程，全力实施历史文化、企业文化、工艺文化、文化遗产、文化传播五大文化体系，不断创新文化表达的方式，创新一些新的思路、新的途径。

同时，在品牌复兴征程中，西凤酒业将依托完善的市场体系、清晰的品牌体系、领先的质量体系和不断创新的文化表达，推动西凤品牌的国际化，推动与共建“一带一路”国家的经济合作，实现区域繁荣发展。通过持续的技术创新与文化推广，西凤酒将以更高品质的产品和更丰富的文化体验，继续讲述中国白酒的故事，为“一带一路”上的文化交流和经济合作贡献更多的力量。（采访组：人民日报记者 史一棋、常晋，人民网记者 许峥）

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