2024“一带一路”媒体合作论坛于8月28日在四川省成都市举行。本次论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办，主题为“深化媒体合作、促进共同发展”。来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。在论坛现场，西安浐灞国际港党工委书记孙艺民接受了记者采访。

记者：近年来，陕西深度融入共建“一带一路”大格局，把中欧班列长安号作为服务全国向西开放的重要抓手和平台。请您谈谈，中欧班列长安号都取得了哪些成效？

孙艺民：中欧班列长安号开行以来，西安浐灞国际港抢抓共建“一带一路”重大机遇，积极发挥西安港作为服务全国向西开放和陕西西安对外开放平台的作用，加快建设中欧班列西安集结中心，实现了长安号运行质效的“双提升”。一是班列开行量、重箱率、货运量等主要指标多年稳居全国前列，长安号从2013年11月28日首开，2013年、2014年总共开行还不到百列，此后几年稳步增长，从2018年到2020年，年开行量依次突破1000、2000、3000列大关，2023年，中欧班列（西安）全年开行5351列，西安成为全国首个中欧班列年度开行突破5000列、累计开行超过2万列的城市，开行规模实现从小到大的转变。二是港口建设成效显著，建成占地5600亩、设计集装箱吞吐量540万标箱、运力6600万吨的西安国际港，建成铁路作业线59条，其中国际集装箱作业线18条，是全国唯一拥有3束6线的铁路集装箱中心站和全国首个内陆自动化无人码头，实现从内陆普通货运站点到一流内陆港的转变。三是加快构建向西开放的现代国际物流体系，持续提效率、降成本、优服务，常态化运行好18条干线，拓展“+西欧”线路达到20余条，加大与中国国家铁路集团有限公司、中国铁路哈尔滨局集团有限公司、俄罗斯铁路股份公司、乌兹别克斯坦铁路公司等合作，加强与中远海、马士基等合作，中欧班列（西安）主要指标保持全国领先；运行好全国公路跨境运输集结中心，真正实现公、铁、海、空融合互补。通过数字化整合各类开放平台要素资源，以开放型经济服务和牵引县域经济、民营经济发展，把开放平台推送到每个区县、每个企业，服务企业“走出去”，进一步推动长安号高质量、市场化、可持续发展。四是运送货物品类日渐丰富，由最初的钻井设备、纺织制品，拓展到机械设备、机电设备、橡胶制品，再到产品附加值较高的电子产品、汽车整车及配件、光伏产品等各大门类，有效促进了陕西西安与共建“一带一路”国家的经贸、人文等交流合作。

记者： 中欧班列长安号已实现了运行质效“ 双提升”为加快打造内陆改革开放高地、促进中国与共建国家深化 “五通”作出了重要贡献。请问下一步西安浐灞国际港在助推中欧班列长安号高质量发展的具体规划有哪些？

孙艺民：今年，我们将加快提升中欧班列西安集结中心辐射能级，推进长安号高质高效市场化运营，着力在对内对外开放战略纵深上实现新突破，服务陕西西安区域经济、开放型经济高质量发展。

一是持续完善现代国际物流体系。用好哈萨克斯坦西安码头；加大与哈铁快运、白俄罗斯RTSB、俄罗斯STS集团合作，加快推进谢里亚季诺物流中心项目启动；应对国际变局，与北线通道形成互补，推动跨里海多式联运班列提质增效；开通捷克布拉格全程时刻表班列，站点增至2个，实现每周“4去2回”；在常态化开行陆海新通道互联互通班列基础上，开行中亚数字互联互通班列，新开行俄罗斯公共班列，加密开行尼泊尔、巴基斯坦公铁联运班列，真正形成高频稳定的国际通道网络体系。

二是持续深化国际经贸合作。持续推动与哈萨克斯坦MP集团旗下农业公司在牛肉、鲜奶、糖、小麦、大豆等农产品贸易方面的合作；加快哈萨克斯坦西安码头保税仓设立，积极推动与哈铜、哈锌等哈萨克斯坦企业开展业务对接合作；推动与俄罗斯联邦农业部合作，加快中俄粮食等农产品进出口集结中心、中俄机械设备出口集结中心设立等事宜，打造中亚国家企业落户西安和陕西企业“走出去”的产业链和生态圈。

记者：您提到西安浐灞国际港定位为东部双向开放引领区，承担着扩大对内对外开放、打造内陆改革开放高地的战略角色，发挥着北跨发展的战略支点作用。请您谈谈西安浐灞国际港未来的发展将主要集中于哪些方面？

孙艺民：西安浐灞国际港将立足国际视野、放眼世界格局，应对新形势、抢抓新机遇，以物流促贸易、以贸易聚产业，加快港产港贸港城融合发展，全力建设城市发展新中心、高质量发展示范区，当好服务全国向西开放、推动高水平开放的主力军和排头兵。

一是加快构建面向未来、参与全球竞争的产业体系。持续推动央企、国企及总部型企业落地，持续推动园区、企业、学校、科研、基金多方协同，积极吸引面向共建“一带一路”的科技创新研发企业和机构，高标准建设“一带一路”临港产业园、智能制造产业园、医工科技创新产业园、西安设计之都承载区和上市企业培育产业园，积极构建现代产业体系。

二是加快建设“一带一路”国际商贸物流枢纽。实施贸易倍增计划，推进俄罗斯联邦总商会驻华代表处，哈锌、哈铜物流贸易中心，哈萨克斯坦MP贸易采购中心等项目落地；推动陕西有色、西部超导与哈萨克斯坦钛材料企业达成合作；加大二手车、整车等出口业务，打造面向中亚南亚西亚国家的商贸物流枢纽。

三是持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。争取高级别法治平台入驻“一带一路”国际商事法律服务示范区，为国际贸易企业提供便捷、高效、低成本司法服务，以自贸创新为引领不断提升投资与贸易便利化水平，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

四是构筑面向共建“一带一路”的国际化人文交流平台。中亚公园已于5月19日中国—中亚峰会一周年之际建成投用，长安云、长安书院等重大城市公建项目计划年内开放。加强与国际国内顶级运营机构合作，以城市功能支撑产业发展，深度整合西安奥体中心、长安云、长安乐、长安书院、丝路国际体育文化交流培训基地、国际会议会展中心、领事馆区、商事法律服务示范区等开放平台资源，努力实现一流水准城市运营，构筑面向共建“一带一路”的国际化人文交流平台。（采访组：人民日报记者 史一棋、常晋，人民网记者 许峥）

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