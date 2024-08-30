2024“一带一路”媒体合作论坛于8月28日在四川省成都市举行。本次论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办，主题为“深化媒体合作、促进共同发展”。来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。在论坛现场，辽宁本溪市委常委、宣传部部长初晓光接受了记者采访。

记者：融入共建“一带一路”，本溪市有哪些文化资源方面的优势？

初晓光：一是历史文化深远悠久。本溪是东北人文发源之地。据考古学家考证，50万年前的庙后山人便在这方土地升起了东北第一缕炊烟，本溪也因此被称为东北第一人的故乡。马城子文化，是继庙后山文化之后中国夏商时期北方出现的一支早期青铜文化，与夏家店下层文化隔辽河并行发展，在中国北方多民族地区的原始发展文化中，占有显要的地位。风光绚丽的五女山，历史悠久，文化底蕴深厚，被联合国教科文组织认定为世界文化遗产，它见证了高句丽民族的兴衰，是重要的历史遗迹和旅游胜地。九顶铁刹山，是东北道教龙门派的祖庭，小说《封神演义》第四十五回中燃灯道人“大破风吼阵”用的定风珠，就是从九顶铁刹山八宝云光洞借取的，因而有了“铁刹三千年”的美誉。同时，本溪是清王朝肇兴地，也是满族文化重要遗存地，现已考证本溪境内有古城遗址十几个，太子河沿岸遗址遗存千余处。

二是地域文化多姿多彩。本溪拥有评书、乞粒舞、砚台制作技艺和社火等各级各类非物质文化遗产项目130余项。二人转、东北大鼓、刺绣等具有浓郁地方特色的艺术形式在民间广为流传，深受群众喜爱。300年历史的本溪剪纸、非物质文化遗产桓仁版画、辽宁文化“新三宝”之一的辽砚，不仅在国内的文化市场上独树一帜，在国际舞台上更是大放异彩；同时，本溪拥有全国旅游重点村镇10个，在这里游客可以尽情地观赏满族村寨、百年社火、千年奇石，品尝羊汤、体验温泉、住民间火炕，感受纯正的满族韵味；特别是以著名评书表演艺术家田连元、著名国画家冯大中为代表的本溪评书、本溪美术被称为“本溪文化现象”，城市灵魂在多彩的风俗和深厚的文化积淀中应运而生。

三是工业文化底蕴丰厚。本溪是一座用钢铁撑起脊梁的城市，是中国近现代煤铁工业的开端，拥有亚洲最大的竖井煤矿和露天铁矿，拥有亚洲最早和最大的炼铁高炉。已有百年历史的本钢，被誉为“中国钢铁工业摇篮”“共和国功勋企业”，为新中国的建设提供了坚实的钢铁支撑。特别是本溪湖工业遗产群，先后被列为“第七批全国重点文物保护单位”“第二批中国20世纪建筑遗产名单”“第一批国家工业遗产保护名单”“全国红色旅游经典景区名录”。2021年，由刘烨、韩雪、林永健主演的大型工业题材电影《钢铁意志》，就是在本溪湖工业遗址博览园拍摄的，这也是辽宁省为庆祝中国共产党成立100周年，制作的重点献礼作品。

四是红色文化传承不息。本溪是一座英雄的城市，抗日英雄杨靖宇在此浴血奋战，是东北抗联第一军活动的主要根据地、东北抗日义勇军的重要策源地之一。全市目前共有革命遗址178处，拥有东北抗联史实陈列馆和辽宁东北抗日义勇军纪念馆2个国家级爱国主义教育示范基地，其中东北抗联史实陈列馆是全国抗联史实陈列馆中规模较大、史料较全的纪念馆，围绕强化红色遗址保护开放，打造“重走抗联路”红色旅游品牌，成为全省乃至全国主题教育和红色教育的重要基地。在本溪县、桓仁县，为传承红色基因，赓续红色血脉，广泛设立了红色农家书屋，着力将农村书屋拓展为爱国主义“红色动能加油站”，特别是坐落在草河掌镇汤沟的胡堡村，把红色书屋延伸到杨靖宇纪念馆、抗联一军西征会议遗址等爱国主义教育阵地，胡堡村也被列为“全国建党百年红色精品旅游线路”，被评为“全国红色美丽村庄”。

五是地质文化独具魅力。本溪地理地貌复杂奇特，素有“天然地质博物馆”“东北地质摇篮”之称，是地质工作者研究地质构造不可多得的宝地，一座城市就是一部地质演进史。本溪市地处温带，森林覆盖率达到76.31%，丰富的水系，被称为辽宁“水塔”。漫长的地质历史造就了本溪山、泉、湖、洞、峡谷等优美、奇特的自然景观，可以说本溪的地质遗迹、地貌景观众多，仅在地质学界以本溪地名命名的层型性剖面类型就有14个之多。多年来，国内外地学界的专家学者、大专院校师生纷纷前来考察，并著书立说，使本溪充分发挥了“地质摇篮”的作用。

记者：本溪市委市政府围绕推动文化建设、繁荣发展文化事业，提出了哪些具体工作要求？

初晓光：一是坚持高举旗帜，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，创新实施党委（党组）理论学习中心组学习“十学工程”，推动“关键少数”的学习由“软要求”变成“硬任务”。充分发挥全市四级理论宣讲体系作用，广泛开展对象化、分众化、互动化基层理论宣讲，扎实推进“六进”宣讲活动。

二是坚持凝心聚力，持续巩固壮大主流思想舆论。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，统筹内宣外宣、网上网下，围绕重大主题和时间节点，推出重要报道、文艺精品、融媒体产品等。同时，强化权威信息发布，全面展现本溪全面振兴全方位振兴的宏大场景。持续开展“清朗”网络生态治理系列专项行动，加强县级融媒体中心建设等。

三是坚持成风化人，着力培育和践行社会主义核心价值观。开展社会主义核心价值观百姓宣讲活动，持续深化中国梦宣传教育；广泛开展党史学习教育和“四史”宣传教育，开展“强国复兴有我”等系列群众性主题宣传教育活动。扎实推进新时代文明实践中心（所、站）建设并实现全覆盖，广泛开展各级各类文明实践活动。此外，提炼形成“本是万物之根、溪乃四海之源，本本分分做人、点点滴滴做事”的本溪城市精神。

四是坚持为民惠民靠民，掀起全民参与全国文明城市创建热潮。树立以人民为中心的发展思想，将文明城市创建融入城市发展战略，制定相关行动计划和方案，全面实施重点工程，深化专项行动，积极解决群众关心关注的热点问题，让市民共享文明城市创建成果。颁布实施《本溪市文明行为促进条例》，为提升城市品位和塑造城市形象提供制度保障。

记者：本溪市结合“一带一路”共建，推动了哪些文化交流活动，具体举措是什么？

初晓光：一是加强特色文化园区建设。推进我市铁刹山农民画产业化，建成铁刹山书画展销中心，并举办铁刹山农民画精品展。引进鼎艺艺术工作室与深圳大芬村合作项目，为本溪县的装饰画引来大批订单。先后组织园区作者参加深圳文博会和东北文博会等，紫霞堂作品荣获第八届中国（深圳）国际文化产业博览交易会“中国工艺美术创意奖——特别金奖”。

二是多元构建地域文旅品牌。积极组织参与“美食地标城市”评选活动，2023年本溪市成功获评全国首个以少数民族为主题的“美食地标城市”品牌。此外，本溪还不断创作特色少数民族文艺作品，推进少数民族文化“进景区”，将特色舞蹈、非遗项目引入景区进行展演、展示和宣传。

三是强化重大活动宣传推广。构建全媒体、全链条、全地域推广的文体旅宣传矩阵，赴北京、四川、深圳等地开展专场推介，引进《以法之名》《烟花少年》《花束之恋》等剧组在溪拍摄。2024年，在人民日报、新华社、中央电视台等主流媒体发布宣传报道500余篇，全网总曝光量达5000万次。

四是推动特色文化“走出去、请进来”。大力推动特色文化产业走向国际舞台，组织辽砚、剪纸等民间工艺品参加各类国际文化展会，向世界展现本溪独特的地域文化魅力。加强教育领域的国际交流合作，承办“纪念中俄建交75周年暨辽宁中俄青少年文化艺术交流节”——中俄青少年绘画手工作品展及中国传统文化体验日活动、外国留学生本溪行活动等，留学生来本溪开展文化交流，深切感受本溪非遗技艺的独特魅力，不断增进外国友人对中华优秀传统文化的了解和认同。

记者：据了解，本溪市近年来的文化建设工作取得了一系列显著成效，主要做法有哪些？

初晓光：一是推动先进文化建设。推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建立完善相关学习制度，充分发挥全市四级理论宣讲体系作用；持续巩固壮大主流思想舆论，统筹内宣外宣、网上网下，强化权威信息发布；培育和践行社会主义核心价值观，提炼形成本溪精神，加强红色资源保护与利用，推动学雷锋志愿服务制度化常态化，扎实推进新时代文明实践中心建设；繁荣发展文化事业和文化产业，众多作品获得良好反响，举办各类文化活动，公共文化服务体系日趋完善。

二是强化文艺精品创作。组织全市文艺工作者深入生活、扎根人民，创作推出了一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。新版评剧《雷雨》、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年音乐舞蹈史诗《人民不会忘记》、大型音舞诗画《映象本溪》、现代评剧《中秋泪》、话剧《与你同在》五部作品荣获中国评剧节优秀剧目奖、全省精神文明建设“五个一工程”奖、省第五届文化艺术政府奖、文华奖等。

三是实施文化惠民工程。依托每年一届的群众文化节和两年一届的文化艺术节，广泛开展文化进万家、文化科技卫生“三下乡”“百姓联动大舞台”等系列文化惠民活动；举办各类文艺汇演群众文化活动百余场，“幸福本溪·百姓村晚”在“国家公共文化云”播放，并连续两年入选全国示范展示点。同时，大力扶持群众文艺团队，农民工题材小品《探亲》获国家群星奖，展现抗疫医护工作者舞蹈《天使》等12部作品获辽宁省群星奖，传统木版年画连续四年入选文旅部“新生活·新风尚·新年画”美术作品展，本溪群众文化“双进双建”示范项目，获评为国家级公共文化服务体系示范项目。

四是壮大文化服务体系。全市共建成公共图书馆、文化馆、博物馆、剧场21个，本溪市图书馆被评为国家级一级馆；建设基层综合性文化服务中心374个、800平方米以上标准化村级文化广场235个；推进县区图书馆、文化馆总分管制建设，覆盖市、县、乡、村的四级公共文化服务网络基本建成，均实行免费开放；争取全国智慧图书馆体系项目建设、公共文化云项目建设资金53.38万元，努力惠及更多群众，不断提高人民群众在文化领域的获得感和幸福感。

五是发展壮大文化产业。设立市、县（区）两级文化产业发展专项资金，推动文化资源和要素适度向优势企业集中，提升规上文化企业规模化水平，指导紫霞堂等重点文化企业向“专、精、特、新”方向发展。坚持项目为王，策划包装文体旅项目120个，其中亿元以上项目88个。2023年以来，先后开展招商活动26批次，与央企及国内知名文旅企业负责人对接洽谈110余人次，中车集团旅游交通、葛洲坝集团青云山开发等项目扎实推进。目前全市在建文体旅项目33个，计划总投资74.87亿元。（采访组：人民日报记者 史一棋、常晋，人民网记者 许峥）

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