2024“一带一路”媒体合作论坛于8月28日在四川省成都市举行。本次论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办，主题为“深化媒体合作、促进共同发展”。来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。在论坛现场，湖南湘江新区宣传工作部部长，岳麓区委常委、宣传部部长刘雄辉接受了采访。

记者：湖南湘江新区这几年在参与共建“一带一路”中取得了不错的成绩，请您谈谈咱们湘江新区主要做了哪些工作？呈现出一些什么样的特点？

刘雄辉：共建“一带一路”重大倡议不仅关乎国家的经济发展与对外开放，也深刻影响着地方的经济社会发展。地方媒体在这一宏伟蓝图中扮演着不可或缺的角色，具有主场作战、更接地气、更有气势、更具鲜活的独特优势。地方媒体深植于本土，对当地的文化、经济、社会有着深入的了解和感知，能够以更加贴近民众的视角和话语体系，讲述“一带一路”建设中的地方故事，传递地方声音，展现地方风采。

就湘江新区而言，在响应和推进共建“一带一路”中，主要做好了以下两个方面的工作。

一是精准把控好传播内容。湘江新区深刻认识到，内容为王，质量取胜。在传播“一带一路”相关内容时，注重结合湘江新区的区域实际，深入挖掘新区在参与共建“一带一路”中的独特定位、优势产业、合作项目以及人文交流等亮点，用生动的故事、鲜活的案例、具体的数据来展现新区在参与共建“一带一路”中的积极作为和显著成效。同时，注重传播内容的准确性和权威性，确保每一条信息都经过严格核实，避免出现误导或虚假信息。

二是传播方式的矩阵化。湘江新区的地方媒体充分利用现代传媒技术，构建多元化的传播矩阵，实现传播效果的最大化。除了传统的报纸、电视等媒体形式外，还积极拓展新媒体平台，如微信公众号、微博、短视频平台等，形成线上线下、全媒体覆盖的传播网络。通过不同的传播渠道和平台，以图文、视频、直播等多种形式，全方位、多角度地展示湘江新区在参与共建“一带一路”中的新进展、新成就和新风貌，让更多的人了解、关注和支持湘江新区的发展。

记者：前段时间，我看咱们湘江新区有一个《国际推荐官》的视频在网上很火，请您跟我们谈谈咱们湘江新区具体是怎样讲好共建“一带一路”故事的？

刘雄辉：近年来，湖南湘江新区紧密贴合新闻传播规律，结合参与共建“一带一路”的实践，巧妙地从民生角度切入，通过精心策划和深入报道，新区推出了一系列富有“地方味道”的作品，生动讲述共建“一带一路”故事，让受众能够具象、深入地了解这一宏伟战略，充分展现了主流媒体强大的舆论引导力和影响力。

比如，我们推出《“国际推荐官”带你看新区》8期系列视频，邀请来自俄罗斯、加纳、马拉维的3位外国青年讲述者，以第一人称的视角讲述湖南湘江新区产业发展故事，系列视频通过中央广电总台国际在线官网、中新社、凤凰网、香港经济导报网站、微博、视频号以及海外新媒体同步传播，大量权威媒体相继转载，引发海内外网友广泛关注及好评，获评2023媒体融合发展论坛品牌海外融合传播案例。

比如，我们还紧密结合新区产业经济发展的实际，积极宣传为企业出海赋能的举措。以中联重科、华曙高科、希迪智驾等企业为代表，新区本土的智能制造品牌在海外市场上“圈粉”无数，订单源源不断，国际“朋友圈”也不断扩大。特别是湖南北斗微芯产业发展有限公司与共建“一带一路”国家老挝签订了投资金额达4000万美元的项目合作协议，标志着湖南北斗产品首次成功“出海”，展现了新区企业在“一带一路”建设中的积极贡献和广阔前景。

同时，新区通过中国湖南（Hunan China）国际频道、脸书Facebook、推特Twitter、照片墙ins、日本阿米巴Ameba、俄语OK等平台宣传湘江新区，举办携程旅行者大会、互联网岳麓峰会、中非青年创新创业论坛、世界旅游城市香山峰会等活动，相继吸引40多个国家驻华大使和青年代表参会；创新策划“湘江新区请全世界来打卡”等主题宣传，30个话题登上热搜榜，年度总流量超13亿。

记者：结合共建“一带一路”传播实践，请您谈谈湖南湘江新区下阶段如何促进国际文明交流互鉴、构建人类命运共同体？

刘雄辉：湖南湘江新区下阶段可以通过加强与共建“一带一路”国家的合作与交流、承接国家和省市重大战略项目布局、优化营商环境和开展人文交流活动等措施，促进国际文明交流互鉴、构建人类命运共同体。

第一，充分发挥其地理位置和资源优势，加强与共建“一带一路”国家的合作与交流。通过推动产业对接和产能合作，促进双方经济互利共赢，为国际文明交流互鉴提供物质基础。同时，利用湘江新区的创新资源和科研优势，与共建国家开展科技合作，共同推动科技创新和进步。

第二，积极承接国家和省市重大战略项目布局，通过这些项目的实施，推动国际文明交流互鉴。例如，引进共建国家的优秀文化产品、教育资源和医疗资源等，丰富湘江新区的文化内涵，提高居民的生活品质，更好地将湘江新区的文化和理念传播到共建国家，增进相互了解和友谊。

第三，通过优化营商环境，吸引更多的国际机构和跨国公司来此地投资兴业，以带动当地经济的发展，为国际文明交流互鉴提供更多的机会和平台。同时，通过与沿线国家开展人文交流活动，如艺术展览、文化交流活动等，促进不同文明之间的相互理解和尊重。

第四，在构建人类命运共同体方面发挥积极作用。通过参与全球治理体系改革和建设，推动建立更加公正合理的国际秩序。同时，通过与共建国家共同应对全球性挑战，如气候变化、公共卫生等，展现人类的团结与合作精神。

共建“一带一路”追求的是发展、崇尚的是共赢、传递的是希望。未来，湖南湘江新区将积极融入丝绸之路国际旅游联盟和国际媒体联盟，进一步优化完善文旅发展、媒体合作新机制，为各国游客提供更加优质的文旅产品。（采访组：人民日报记者 史一棋、常晋，人民网记者 许峥）

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