2024“一带一路”媒体合作论坛于8月28日在四川省成都市举行。本次论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办，主题为“深化媒体合作、促进共同发展”。来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。在论坛现场，重庆市荣昌区委书记高洪波接受了采访。

记者：“123456”营商环境品牌已经成为荣昌发展民营经济的“金字招牌”，请问荣昌区在唱响擦亮“123456”营商环境品牌，持续优化营商环境方面有什么具体工作举措？

高洪波：政府营造环境，企业创造财富。接下来，我们聚焦持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，以满足企业需求为导向，以深刻转变政府职能为抓手，创新体制机制、强化协同联动、完善法治保障，持续唱响擦亮“123456”营商环境品牌，推动“有效市场”和“有为政府”更好结合，优化市场竞争和公共资源配置机制，打造公平竞争环境，推动“营商环境”向“宜商环境”迭代升级，争创重庆市优化营商环境标杆城市，推动荣昌由民营经济大区迈向民营经济高质量发展强区。这里，我想从三个方面谈一谈下一步的一些具体工作举措。

第一，在持续优化营商环境品牌上下功夫。营商环境没有最好，只有更好。我们将坚持以擦亮“123456”营商环境品牌为总抓手，树牢“一家人”发展理念、坚持“两手抓”发展思路、营造“三个尊重”发展氛围、坚守“四到”服务原则、构建“五商生态”优商格局、强化“六不要”工作作风，进一步打造企业认可、群众满意的优质营商环境。

第二，在持续推进营商环境改革上下功夫。我们将坚持提升政务环境，在优化服务内容上做好“加法”；优化政策环境，在简化办事程序上做好“减法”；改善要素环境，在强化配套供给上做好“乘法”；完善法治环境，在改进工作作风上做好“除法”。

第三，在构建亲清有为政商关系上下功夫。我们将全面构建亲清有为的新型政商关系，按照“1名市管领导+1个牵头单位+N个配合单位”的模式，主动与企业家打交道，把“亲”的要求落到实处，在“亲”的过程中做到“清”，让企业家能够安心、舒心在荣昌发展，打造民营经济高质量发展强区。

记者：荣昌位于成渝主轴黄金联结点，是成都、重庆两大中心城市相向发展的“桥头堡”，请问荣昌在立足成渝地区双城经济圈建设等重大战略，与共建“一带一路”深度融合方面在下一步有哪些工作打算？

高洪波：在这一方面我们主要是重点实施以下几大行动计划：一是提升城市承载能级打造成渝重要节点行动。增强城市综合承载能力。提升中心城区建成区原有功能业态，高质量建设黄金坡新区TOD综合开发项目。持续改善城市空间环境，加快“智慧”城市建设。发挥新型城镇化“先行区”作用。加快构建“一主一辅，南北统筹，多轴多点、全域协调”的城镇开发格局。

二是打造内陆开放高地行动。提升成渝地区合作开放平台能级。发挥国家高新区带动作用，高水平办好各类论坛展会，积极推动川渝共建自贸区联动创新区。注重内陆开放产业打造。完善成渝地区开放通道建设。全面建成以川南渝西综合物流园、传化物流荣昌公路港为中心的荣昌内陆无水港，融入西部陆海新通道建设。

三是建设现代基础设施网络行动。建立方便快捷的综合立体交通网络。加快构建7条轨道交通干线“四横三纵”的铁路网络和“一环三横三纵”高速公路网。建立高效安全的水利基础设施体系。构建多元现代的能源保障供应体系。构建多电源支撑、多级电网协调发展的智能电网，推动热电联产、光伏发电等分布式能源建设。

四是构建现代化产业体系行动。当好渝西跨越计划“排头兵”。突出工业当先、制造为重，奋力打造“2335”现代制造业集群体系，加快形成新质生产力。促进数字经济创新发展。实施中小企业数字化转型专项行动，加快生猪全产业链数字化升级，推进“农业数字谷”建设，全面融入全市“五十百千万”数字产业发展体系。

五是加快科技创新中心建设行动。高规格建设国家畜牧科技城。推动国家畜牧科技城与西部（重庆）科学城一体化发展，建设90平方公里畜牧科技城集中发展区。推进“成渝地区双城经济圈科创中心”项目，全方位融入成渝地区双城经济圈新科技走廊建设，大力推进五大科创中心建设。实施科技型企业倍增行动。

六是打造成渝休闲消费目的地行动。推动文旅深度融合。做好“一都三城”文旅品牌，擦亮“千年荣昌历史文化名城”城市名片，奋力打造成渝腹心现代化美食之城。创新升级消费模式。培育直播电商、社交电商等消费新模式，实施“荣昌消费”和“荣昌品牌”的消费营销推广，优化消费环境。

记者：荣昌是“中国三大陶都”之一，也是一座千年非遗之城，请问荣昌如何建设文化强区，与共建“一带一路”国家加强文明交流互鉴？

高洪波：荣昌取“繁荣昌盛”之意而得名，建县1266年，得名651年。荣昌历史文化底蕴深厚，是重庆市级历史文化名城。老祖宗留下了198项非物质文化遗产，其中荣昌陶器制作、夏布织造、荣昌折扇三大技艺入选国家级非遗代表性项目。

我们立足荣昌千年历史文化底蕴，以“文化+”为主线，融入旅游、美食、艺术、体育、招商等多种表现形式，连续两届成功举办“千年荣昌·历史文化周”活动，开展“千年荣昌·陶意融荷”荣昌—荷兰陶瓷艺术交流、“千年荣昌·陶汇天下”国际陶艺对话暨江碧波与世界陶艺作品荟，300多件中外艺术家陶瓷艺术作品先后在展会中亮相。聚焦荣昌陶的优产业势，建成“一带一路”陶瓷博览中心，收集和展示“一带一路”沿线的几十个国家的陶瓷藏品，打造荣昌陶瓷产业对外交流窗口，成功推动唯美陶瓷、惠达卫浴等陶瓷企业走向共建“一带一路”国家市场。不仅如此，我们每年还举办马拉松赛、划骑跑铁人三项等大型国际体育赛事，吸引俄罗斯、摩尔多瓦、英国、美国、加拿大等十几个国家的选手参赛，进一步展示了荣昌体育风貌和对外开放水平。

下一步，我们将实施“千年荣昌”文化品牌塑造工程，以文化惠民为落脚点，紧盯群众精神文化需求，擦亮“千年荣昌”历史文化名城城市名片，把握节假日关键节点，常态化举办民俗文娱活动和各类体育赛事，定期开展千年荣昌·历史文化周活动，丰富“千年荣昌”品牌内涵，邀请共建“一带一路”国家加强陶瓷、夏布等文化交流，持续提升荣昌的文化美誉度。

记者：荣昌高度重视招商引资，坚持以民营经济高质量发展区为目标，请问在吸引共建“一带一路”国家投资方面有哪些优势？

高洪波：第一，荣昌发展形势大好。荣昌坚持全面贯彻推动成渝地区双城经济圈建设战略，紧扣渝西地区“三区一极一枢纽”战略定位，把发展经济的着力点放在以制造业为主的实体经济上，把支持民营经济发展壮大作为制造业高质量发展的最强支撑、最强动力，着力推动“六个大抓”，即大抓制造业、大抓科技创新、大抓民营经济、大抓招商引资、大抓项目建设、大抓数字经济。着力构建以智能网联新能源汽车零部件及智能制造、食品及农产品加工为主导，生物医药、电子信息、新材料及新能源为支柱，陶瓷、服饰、兽药为特色优势产业的“2335”现代制造业集群体系，是国家产业转型升级示范区、国家外贸转型升级基地，工业总产值突破千亿大关，获评全国工业稳增长和转型升级成效明显市（州）。四次被国务院表彰为“落实有关重大政策真抓实干成效明显地方”。未来，荣昌将继续聚焦高质量发展，深入实施川渝协同发展、现代制造业集群提质、科技创新赋能、招商引资突破、民营经济壮大、项目投资增效、消费活力提升、改革攻坚突破、开放能级提升、绿色低碳转型等“转型升级十大行动”。

第二，荣昌产业基础雄厚。2023年，地区生产总值同比增长6.6%，全年工业增加值比上年同比增长7.1%；规模以上工业增加值增长8.2%；规模以上工业企业总产值同比增长10.8%。一是消费品产业。基本形成以食品、陶瓷、运动服饰为主要支撑的消费品产业体系，建成电子电路、休闲食品、眼镜、陶瓷、轻纺消费品、新能源产业园六大特色产业园，是国家级消费品工业“三品”战略示范城市。二是生物医药产业。集聚了华森制药、乾锋制药、澳龙生物、海尔血液技术等一批龙头企业、骨干企业，形成了兽药、现代中成药、化学药制剂、医疗器械为主的产业格局，现有单品种上亿元产品4个，华森制药“威地美”在国内铝碳酸镁片市场占有率超过90%。三是电子信息产业。成渝地区双城经济圈建设重大项目重庆电子电路产业园是西部最大电子电路产业园，获批重庆市特色产业基地、重庆市重点培育楼宇产业园。现有弘耀电子、东矩金属制品等企业57家，完成投资120亿元，建成面积95万平方米，年产线路板1200万平方米。四是智能装备产业。拥有全国最大的工业钢质无缝气瓶和CNG气瓶制造企业烛照实业。大鸿农牧、牧尚科技等农牧智能装备发展向好。总投资10亿元的汽摩关键零部件智能制造产业基地项目进展顺利。五是陶瓷产业。荣昌制陶业始于汉代，兴于唐宋，距今已有2000余年历史，荣昌是中国三大陶都之一，荣昌陶是中国四大名陶之一。2020年荣昌被授予“中国（西部）陶瓷之都”荣誉。全区集聚了惠达卫浴、唯美陶瓷、德力玻璃、华兴玻璃等一批龙头企业，跻身全国高端陶瓷主产区行列。六是农牧高新特色产业。依托西南大学荣昌校区、重庆市畜牧科学院、重庆市养猪科学研究院等院校科技资源优势，聚集了世界500强企业——美国嘉吉饲料、双胞胎饲料、安佑饲料等一批知名饲料研发、加工企业，澳龙生物、永健生物、方通动物药业等一批兽药企业，大鸿农牧、牧尚科技等农牧智能装备企业。（采访组：人民日报记者 齐志明、张明瑟，人民网记者 魏青成）

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