杨琛

厄立特里亚（以下简称“厄特”）位于非洲之角、红海之滨，与苏丹、埃塞俄比亚和吉布提接壤，与阿拉伯半岛隔海相望。面积约12.4万平方公里，人口约370万。厄特首都阿斯马拉位于海拔2350米的高原上，在城郊的一处盘山公路，经常可以看到白云在脚下漂浮的景观，因此被称为“云端上的城市”。2023年11月底，我赴厄立特里亚工作，开始了云端上的生活。

阿斯马拉的云海。

万里外的友谊

阿杜利斯是公元1世纪至7世纪兴盛于厄特沿海的一个古代城邦国家。在马萨瓦市的厄特北红海省博物馆中，陈列着一个发掘自阿杜利斯古王国的中国酒器，上面有“萬和襌山”四个汉字，这成为中厄两国在汉唐时期开始友好交流的见证。

写着“萬和襌山”的酒器。

上世纪五六十年代，亚非拉民族解放运动风起云涌。1967年，一个20多岁的厄特年轻人来到中国南京军事学院学习并深得毛泽东思想精髓。后来，他将在中国学到的理论与厄特实际结合，领导厄特人民经过艰苦卓绝的武装斗争，赢得厄特解放和独立。他就是当今厄特的开国总统伊萨亚斯。伊萨亚斯总统的这段经历成为两国友好交往史上的一段佳话。厄特建国当天，中厄即建立大使级外交关系。

厄特的普通民众对中国怀有朴素的情感。当我走在阿斯马拉的街道上时，总有厄特小朋友兴奋友好的对我大喊“China！China！”。外出吃饭时，厄特青年会热情的邀请合影。夏天，我和同事路过当地一所小学，现场的小学生将我们团团围住，争相握手，这一刻我充分感受到了厄特人民对中国的真挚感情，更感到两国友谊的深厚。

云端上的热爱

参孙是厄特审计署的一名数据经理。初见参孙并非在审计署办公地，而是剧院的舞台。

2023年12月，我赴阿斯马拉大剧院聆听“大洋之声”古典音乐会，厄特的小朋友和青年演奏者纷纷登台表演，其中，一个瘦高的青年兼主持人令我印象深刻，他技巧娴熟，演奏的肖邦蕴藏着深沉的力量。

不久后，我再次见到他，聊天中我得知他叫参孙。参孙和乐队其他成员均非职业乐手，怀揣对音乐的热爱组团演出。乐队在阿斯马拉解放大道租有一间排练室，成员们利用业余时间进行排练，乐队的所有曲目均系原创，作曲系自学。乐队一直想找一个舞台表演，但苦于租金高昂、未能实现。

参孙和乐队排练。

几个月后，参孙和的乐队想到了中国朋友，并在中国友人的支持下进行了演出，取得巨大成功。正是中国人的帮助，他们才得以出道。

沙漠中的坚守

中国是厄特的第一大贸易伙伴，一些中资企业为中厄经贸合作作出了大量贡献，履行了社会责任。

2024年新春，我赴中资企业金矿地采基建项目及矿业项目开展工作。两地距离首都遥远，需要十小时车程方能抵达，途中路况欠佳、颠簸不断，需要翻过多个山头、穿越茫茫荒漠、驶过干涸河床，方能抵达矿区。

驶往矿区的路上。

矿区位于厄特北部，撒哈拉沙漠的南部边缘，远离城镇、条件艰苦。同胞们住在临时搭建的板房里，白天与黄沙为伴、晚上与星月为伍。在这样的环境下，同胞们甚至种出了各种蔬果，他们不畏艰苦、爱岗敬业、倾力奉献，为中厄“一带一路”建设发展默默贡献着自己的力量。正是他们，书写着中国企业的责任与担当。

在阿斯马拉，有一片中厄友谊林，中厄友人共同植下许多树苗。树苗的不断成长见证着两国友谊的持续发展。

（作者是中国驻厄立特里亚使馆工作人员）

(责编：于洋、杨牧)