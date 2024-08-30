“一起来敲敲这面鼓，真是太酷了”“来帮我拍张正在敲鼓的照片”……在东郊记忆园区的凡響节奏会客厅，中国传统大鼓邂逅舞蹈、武术和体育运动等潮流元素，欢快的演绎令中外媒体记者赞不绝口。

在2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行现场，来自中国、欧洲、非洲的40余名媒体工作者走进东郊记忆园区，共同感受时尚“秀带”的产业魅力。

“友”朋自远方来，不亦“乐”乎。东郊记忆园区的所在地曾是成都国营红光电子管厂，新中国第一支黑白显像管、第一支投影显像管、第一支彩色显像管均诞生于此。如今，老工业遗存正蜕变为现代时尚的园区，成为文化旅游新地标。

音乐是氛围的要素，也是沟通的纽带。漫步充满赛博朋克感的工业横街，置身黑胶音乐厅唱片展，东郊记忆的时尚范儿让中外媒体工作者赞赏不已。尼日利亚每日信报传媒集团总编辑伊德里斯·哈姆扎有6个孩子，他计划将来要带上全家人，再一起来这里看看。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在东郊记忆黑胶会客厅参观黑胶文化展。人民网记者 伊霄摄

传统的也是世界的。在位于园区南门的汉服主题艺术空间“蜀宴赋”，中外媒体记者换上汉服，沉浸体验唐风夜宴。丹麦《哥本哈根邮报》发行人杰斯珀·斯基尔表示：“穿汉服的体验让我想要去了解中国文化，我很好奇身穿这类服装的那些人的生活、劳动、宗教和历史。”

在奥地利电视八台副台长莉娜·玛丽亚·多珀-普里克斯看来，工业文化和现代时尚相融合的创意园区在她的家乡目前还不多见。她期待随着共建“一带一路”倡议深入推进，各国可以进一步加强文化产业交流合作。

凡響HiiKO鼓队扎根东郊记忆园区，将中国传统大鼓融合青年群体喜爱的元素，把振奋的鼓声传向世界。“在布隆迪，我们也很喜欢敲鼓。鼓声可以让自己和周围人感到快乐，就像语言交流一样。”布隆迪《新生报》总编辑多纳特·马加尼亚说。布隆迪大鼓舞蹈于2014年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，而“中国人与非洲人打鼓的方式并没有太大差异”，这一点尤其令他兴奋。

2024成都国际友城青年音乐周在东郊记忆东区超级音乐现场举行。资料图片

近年来，成都市音乐产业发展驶入快车道。剧场、音乐厅、音乐公园、乐器城纷纷建设。中国音乐金钟奖、“蓉城之秋”成都国际音乐季、“金芙蓉”音乐比赛、成都国际友城青年音乐周等大型音乐活动和音乐节精彩不断。

音乐，让五湖四海的朋友相聚成都；

成都，用“音乐”让人记住“喜悦”。

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文字：黄敬惟

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(责编：崔越、杨牧)