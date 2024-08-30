新华社雅典8月30日电（记者陈刚）希腊环境和能源部近日发布消息说，为雅典大都市区供水的主要水库水储量过去两年内减少了约30％，总储量降至约7.03亿立方米，希腊正面临日益严重的水资源短缺问题。专家认为，气候变化和近年旅游业快速增长导致用水量激增等多种因素导致了这一问题。

据雅典国家天文台公布的数据，作为雅典重要淡水来源的莫尔诺斯人工湖的水域面积已经从2023年7月的16.6平方公里减少到今年7月的12.8平方公里。希腊政府官员和科学家表示，在希腊北部以及岛屿地区，长期干旱以及降雨和降雪量的减少导致水资源短缺的威胁更为严重。

据希腊当地媒体报道，由于连续的热浪袭击，希腊北部地区水资源短缺，湖泊干涸，一些农户不得不靠水车运水来解决灌溉问题。

在位于雅典东北约150公里的莫尔诺斯人工湖，记者看到由于近年来水位显著下降，蓄水前被淹没的村落目前已经有一部分重新露出了水面。

希腊德谟克利特大学教授迪米特里奥斯·埃曼诺卢迪斯在接受新华社记者采访时指出，连续两年冬季降雨降雪量减少，以及今年3月以来异常高温天气是导致希腊水资源短缺的主要原因。此外，近年来旅游业的快速增长也使用水需求大幅增加。根据官方统计，希腊人口约为1000万，近两年每年接待外国游客数量都在3000万人次左右。

为解决水源短缺问题，希腊政府采取应对措施，包括投资新建备用水库和海水淡化厂、减少泄漏、改善农业灌溉用水系统以及使用更多回收水等。为缓解大雅典地区的水资源短缺问题，当地拟启动雅典东北伊利基湖备用水源。

希腊政府官员表示，如果极端气候持续降水不足的话，雅典的水源供应将在4年内进入“红色警戒”，即面临严重的水资源短缺状态。

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