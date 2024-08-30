新华社北京8月30日电 欧洲联盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利29日说，他准备提议对涉嫌“煽动对巴勒斯坦人仇恨”的部分以色列内阁部长施加制裁，并将敦促欧盟各成员国支持该提案。

3月22日，在比利时布鲁塞尔，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利出席欧盟峰会。新华社记者赵丁喆摄

博雷利当天在比利时首都布鲁塞尔参加欧盟非正式外长会前作出这番表态。他表示，鉴于一些以色列部长不断发出针对巴勒斯坦人的仇恨信息，他已“启动程序”，向各成员国代表征询意见，是否同意将这些以色列官员列入制裁名单。

博雷利说，提议制裁的对象曾发表过“明显违反国际法和煽动实施战争罪行”的言论。他表示，为确保各方遵守符合人道主义的法律，欧盟在运用制裁措施时“不该有什么禁忌”。

欧盟的制裁措施一般包括禁止制裁对象进入欧盟国家、冻结其在欧盟的资产等。

博雷利在发言中没有点明具体制裁对象。法新社援引一些外交官的话报道，潜在制裁对象包括以色列财政部长比撒列·斯莫特里赫和国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔。这两人都是当前以色列内阁中的极右翼代表，常有激怒巴勒斯坦和阿拉伯世界、被谴责“反人道”的言行。博雷利近期曾公开批评这两人言论意图“险恶”、有“煽动战争罪”之嫌。

制裁提案需要欧盟27个成员国一致同意才能通过。自本轮巴以冲突爆发以来，加沙地带生灵涂炭，但欧盟内部对于冲突双方的态度存在明显分歧。

按照路透社的说法，博雷利的提议显示部分欧盟官员对一些以色列官员言行的“愤怒程度”。一些欧盟国家外长发声支持制裁提议。

爱尔兰明确支持巴勒斯坦，外长米歇尔·马丁抵达会场时表态将支持博雷利的制裁提议。奥地利、捷克等国则表态支持以色列“自卫”，反对欧盟对以色列政府采取任何严厉制裁措施。

参加当天会议的多国外长表达对加沙地带人道主义灾难的关切。

比利时外交大臣哈吉娅·拉比卜说，在加沙发生的冲突是“一场人道主义灾难”。爱尔兰外长马丁说：“眼下这场冲突已经演变成针对巴勒斯坦人的战争。”瑞典外交大臣托比亚斯·比尔斯特伦说：“必须终结加沙平民承受的巨大痛苦。”

意大利外长安东尼奥·塔亚尼则认为，要让以色列继续参与加沙停火谈判，制裁不是“正确途径”。

德国外长安娜莱娜·贝尔伯克呼吁加沙停火，并警告称不能让约旦河西岸的局面失控。她对博雷利的新提议则态度犹豫，表示欧盟已经针对约旦河西岸的以色列“暴力”定居者出台制裁措施，采取进一步举措需要欧盟成员国一致同意。（沈敏）

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