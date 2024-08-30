新华社金沙萨8月29日电（记者史彧）刚果（金）总统府29日晚在社交媒体上宣布，政府将拨款1000万美元以应对猴痘疫情。

刚果（金）总统齐塞克迪29日在位于首都金沙萨的总统府会见了世界卫生组织总干事谭德塞、非洲疾病预防控制中心主任让·卡塞亚等卫生官员。

谭德塞说，对刚果（金）的拨款表示赞赏，承诺将加快向刚果（金）调拨猴痘疫苗，并将支持刚果（金）应对脊髓灰质炎、麻疹和疟疾等传染性疾病。让·卡塞亚表示，非洲疾病预防控制中心正在尽最大努力，预计刚果（金）将在下周初接收首批猴痘疫苗，开展接种工作。

非洲疾控中心27日的数据显示，本轮猴痘疫情已导致非洲22863人感染、622人死亡。该中心28日表示，非洲国家预计需要2.45亿美元来应对猴痘疫情，如今筹集到的金额还不到十分之一，资金缺口近2.24亿美元。

26日，世卫组织启动一项针对猴痘疫情的全球战略防范和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力遏制疫情传播。世卫组织14日已把猴痘疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

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