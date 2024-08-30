新华社开罗/亚的斯亚贝巴8月30日电 综述：中非合作推动非洲科技创新与绿色能源建设

新华社记者张健 姚兵 刘方强

共同研发项目、实现技术转让、开拓就业机会、开展人员交流和建立实验室……近年来，中国与非洲的科技交流与合作愈发深入。一些非洲国家的官员和专家认为，中国这位合作伙伴“可靠”、中国经验“优秀”，互利共赢的合作有力推动非洲科技创新与绿色能源建设。

埃塞俄比亚创新技术部部长贝莱特·莫拉接受新华社记者专访时说，中国在两国科技交流过程中秉持互利共赢的合作精神，埃塞俄比亚向中国学习优秀经验，改善了本国民生。

“如果我们谈论科学研究、技术创新和数字化，中国是我们最好的榜样，中国正处于科技进步的前沿。”莫拉说，“埃塞俄比亚的学生和研究人员获得了中国的奖学金，他们学成归来后对本国科技发展起到了关键作用。”

中国与埃塞俄比亚长期以来在科技与创新领域保持良好合作。2019年12月20日，中国在太原卫星发射中心成功发射中巴地球资源卫星04A星，两国科技合作迎来“高光时刻”。此次任务同时搭载了中国应对气候变化“南南合作”项目——赠埃塞俄比亚微小卫星以及“天琴一号”技术试验卫星等8颗卫星。据介绍，埃塞俄比亚的专家参与了该卫星的设计和生产，这有助于推动埃塞俄比亚在空间科学技术方面的发展。

应对气候变化离不开能源转型。中国正利用自身积累的经验和技术为非洲绿色能源项目提供建设能力和专业知识。

埃及可持续发展和气候风险评估专家穆斯塔法·谢尔比尼接受新华社记者采访时说，非洲还有数亿人没有用上电，“随着中国在众多非洲国家建设太阳能项目，非洲大陆能源自给得到了极大发展”。

在埃及南部阿斯旺省沙漠腹地，中国企业助力埃及建设的本班光伏产业园内，已有32座发电厂建成并投入运营。这个光伏产业园占地面积37平方公里，规划建设40座太阳能发电厂，总装机容量约2千兆瓦。埃及电力和可再生能源部今年4月发布声明说，本班光伏产业园将帮助埃及增加可再生能源的使用，预计每年可减排200万吨二氧化碳。

据谢尔比尼介绍，埃及非常需要中国为埃及市场提供可再生能源领域的专业技术，特别是因为埃及正准备通过出口绿氢、绿氨等，发展成为一个区域和全球能源中心。此外，中国不仅直接投资非洲国家可再生能源项目，还提供了融资，“这对于可再生能源技术转移至关重要”。

谢尔比尼认为，气候问题已影响到粮食、水和健康，应对气候挑战、实现可持续发展目标需要大力推广可再生能源的应用，而中国在这方面正发挥着重要作用。

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