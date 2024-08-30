新华社联合国8月29日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表耿爽29日在安理会巴以问题紧急公开会上发言时表示，以色列军队28日在约旦河西岸图勒凯尔姆、杰宁、图巴斯等地发动大规模袭击造成至少10人死亡和多人受伤，中方对此强烈谴责。

耿爽说，在约旦河西岸，以色列持续违反国际法和安理会决议，不断扩张定居点，加大对巴勒斯坦人的搜查、抓捕和袭击。以色列政府高层人士最近称，要在约旦河西岸采取同加沙一样的行动。中方对这种冒天下之大不韪的言论表示震惊和严重关切。中方反对任何加剧紧张的言行，谴责一切针对平民的袭击行为，呼吁有关各方特别是以色列方面保持冷静克制，防止局势进一步升级。

耿爽说，加沙冲突爆发10个多月以来，已经造成4万多平民死亡和前所未有的人道灾难。尽管国际社会一再发出停火止战的强烈呼声，安理会为此通过多份决议，国际法院发布了临时措施命令，但局势没有丝毫好转，仍在不断恶化。以色列持续加大对联合国等人道机构的打压限制，频频拒绝燃料等物资的运输。近日，人道机构被迫从代尔拜拉赫的援助中心和仓库撤离，加沙人道援助系统进一步遭受严重冲击。

耿爽强调，当务之急是全面落实安理会围绕加沙局势通过的四份决议，推动立即实现加沙持久停火，切实缓解加沙人道灾难。停火谈判不能无限期拖延下去，更不能以谈判为幌子继续在加沙和约旦河西岸实施违反国际法的暴行。中方敦促以色列立即停止在加沙的一切军事行动，开放全部过境点，停止对联合国等人道机构的打压限制，停止对约旦河西岸的袭击，遏制定居者暴力，结束有罪不罚。对当事方有重要影响的国家应拿出真诚、负责任的态度，采取切实行动推动实现停火。中方支持安理会为推动落实有关决议、早日平息战火、缓解人道灾难采取进一步行动。

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