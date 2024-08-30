方子添

8月22日，四川省阿坝藏族羌族自治州红原县数字畜牧业平台智能显示屏上，牦牛数量、饲草产量和草地承载力等数据正在不断闪烁，实时更新。红原县科学技术和农业畜牧局副主任扎西熟练地操作着电脑系统，展现“草地级别”指标的具体情况。

畜牧业是红原县的支柱产业。当前，该县建成依托物联网、遥感、大数据等技术的数字畜牧业平台，已覆盖全县草原756.9万亩，湿地243.0万亩，智能识别全县牦牛数量48.7万头，智能匹配1100余户牧民草场资源与牦牛数据，为畜牧业的高质量发展注入了“牛气冲天”的新动能。

红原县科学技术和农业畜牧局副主任扎西介绍情况。张智超摄

扎西介绍，红原县还开发了汉、藏双语的微信小程序。手机打开这一小程序，牧民就能够实时接收生产环境预警，了解放牧畜群具体位置。遇到“疑难杂症”，还可以连线畜业专家远程问诊。日前，红原县数字畜牧业小程序已经在安曲镇和阿木乡等地重点使用推广，备受年轻牧户的青睐。

决策端有大数据平台，牧民有手机小程序，牦牛也有自己的新口粮。

在阿坝州净土阿坝农业投资发展有限责任公司的牦牛培育基地，饲养员唐锐介绍了一款神奇的“液体面包”。“就是浓缩了玉米、豆粕、草料与糖粉等多种营养物质的新型科学饲料。”唐锐说，它解决了牦牛在冬季掉膘严重这个让牧民们头疼的问题。

去年，该公司对点帮扶了红原县200余名牧民，带动创收超过103万元。

阿坝州净土阿坝农业投资发展有限责任公司牦牛培育基地的牦牛。张智超摄

从“新”出发，向“质”而行。在畜牧业现代化的路上，养牛的藏族民众实实在在竖起了大拇指。

“政府政策好，教给我们养牛的技术！现在牛不饿了，肉也不掉了，牛肥了，钱也卖得多了！牛更好了，我们生活也更好!”红原县阿木乡的藏族牧民旦真多吉说。

（作者是清华大学新闻与传播学院国际新闻传播硕士，文章为作者参加2024年清华大学国际传播硕士项目国情实践活动的作品）

(责编：徐祥丽、杨牧)