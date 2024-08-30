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欧亚媒体考察团走进四川路桥

“这些伟大工程令人惊叹！”

武艳珍
2024年08月30日11:31 | 来源：人民网-国际频道
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8月28日，2024“一带一路”媒体合作论坛在成都成功举办。29日下午，欧亚媒体考察团来到四川路桥建设集团参观访问。

作为陆上丝绸之路和海上丝绸之路的重要交汇点，十年来，四川省充分发挥“一带一路”区位优势，深度融入共建“一带一路”。

四川路桥发挥自身优势，带着“中国建造”“中国标准”主动迈出国门，投身海外项目建设，以土耳其1915恰纳卡莱大桥项目、科威特RA259公路项目等高品质海外工程建设成果展现中国企业形象，用实际行动践行“一带一路”倡议。

展览围绕“四川路桥 道行天下”主题，从开篇卷轴影像墙、数字沙盘系统、未来沉浸式剧场，到核心主业展示区、多元产业展示区次第展开。

在沙盘区，宏大精巧的沙盘模型吸引了外媒记者的注意。哈萨克斯坦总统广播电视总局主编古利法丽扎·拉马扎诺娃表现出极大好奇，她立即询问，她在成都并没有看到大河大海，四川路桥修建的工程如何做到跨河、跨海？

四川路桥负责人热情讲解：“道桥设计要根据地形而来，保证通航的需要。四川省内有许多的山脉、河流，有山有河就要有桥梁。工程师要做很多测算等技术性的工作，以保证道路桥梁结构完善。随着现代科技、建筑材料等的不断发展，四川路桥才能完成很多前所未有的跨江跨海的建设工作。”拉马扎诺娃听后，连连点赞。

塔吉克斯坦人民民主党中央出版物《人民论坛报》总编辑苏赫罗普·劳夫佐达一直紧跟讲解员，认真聆听。“之前就听说过许多关于中国基础设施建设的情况，但这是第一次亲眼见到这么多成果展示。这些在世界上都是很伟大的工程，令人惊叹！”

劳夫佐达说在塔吉克斯坦也有很多中国投资建设的道路和桥梁，中国工程师和建设者们都很勤劳、诚实，“非常感谢中国人民”。

“中国发展脚步非常迅速，再过十年、二十年，中国定将会更加令人惊喜，更加不同寻常。”劳夫佐达说。

中外记者参观开篇影像墙。武艳珍摄

中外记者参观开篇影像墙。武艳珍摄

中外记者观看企业介绍短片。

中外记者观看企业介绍短片。武艳珍摄

哈萨克斯坦总统广播电视总局主编古利法丽扎·拉马扎诺娃（左）和摩尔多瓦"信息标签"通讯社社长亚历山大·塔纳斯在与讲解员交流。武艳珍摄

哈萨克斯坦总统广播电视总局主编古利法丽扎·拉马扎诺娃（左）和摩尔多瓦"信息标签"通讯社社长亚历山大·塔纳斯在与讲解员交流。武艳珍摄

中外记者认真聆听讲解。

中外记者认真聆听讲解。武艳珍摄

附图1：土耳其1915恰纳卡莱大桥项目（资料图）

土耳其1915恰纳卡莱大桥项目。资料图

附图2：科威特RA259公路项目（资料图）

科威特RA259公路项目。资料图

(责编：崔越、杨牧)

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