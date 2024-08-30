张亚欣

“早在来成都之前，我就耳闻这是一座非常有影响力的城市。”《中国与俄罗斯》杂志社长奥列格·别列日内赫在接受记者采访时称，直到站在这片热土上，自己才对它厚重的历史文化底蕴深有体会。

8月29日下午，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的欧亚媒体考察团开启在成都的采访调研，首站来到成都市首批“全国重点文物保护单位”——武侯祠。

这里是中国现存唯一君臣合祀祠庙，是国内最负盛名的刘备、诸葛亮及蜀汉英雄纪念地和影响最大的三国遗迹博物馆，距今有1800年的历史，有“三国圣地”的美誉。现存塑像47尊，碑刻50余通，匾额、楹联70余副，以唐“三绝碑”、清“攻心联”最为著名。武侯祠园林则是西蜀园林的典型代表，陵、庙、祠、园和谐共生、天人合一。

尽管当天天气炎热，外国媒体人参观武侯祠时的热情丝毫没有减弱。

奥列格·别列日内赫算得上半个“中国通”，此前已陆续走访过中国40多个城市，他对首次来到的成都大为赞叹：“在武侯祠里，我不仅参观了古建筑，还详细了解了它的历史文化，特别是听了刘备、诸葛亮等三国时期著名历史人物的典故，我感到非常有趣。”

奥列格·别列日内赫透露，中俄双方有不少正在进行中的共建项目，俄罗斯当地媒体正在做关于中国旅游、与中国互通等相关新闻报道，他迫切希望让更多俄罗斯人了解中国，为此，他拍摄了很多照片、视频等素材。

考察团的另一位成员哈萨克斯坦总统广播电视总局主编古利法丽扎·拉马扎诺娃是第一次来到中国，她为自己首次中国行就能踏足成都感到十分幸运：“因为这里是大熊猫的故乡！”

作为媒体人，古利法丽扎·拉马扎诺娃有着敏锐的洞察力，她发现工作日来游览武侯祠的游客仍摩肩擦踵，感到大为震惊：“中国人对历史文化兴趣浓厚，这非常关键，如果我们不能热爱自己国家的历史文化，就无法从中汲取教训，更谈不上共创美好未来。”

参观的同时，古利法丽扎·拉马扎诺娃也没有忘记自己的使命，她说今天拍了很多照片，将在自己的社交平台上对中国、成都进行报道，让更多朋友爱上中国。

图为欧亚媒体考察团成员聆听解说员介绍张飞塑像的特点及人物生平。张亚欣摄

图为俄罗斯“大欧亚”总编辑弗拉基米尔·别列日内赫拍摄惠陵神道上的石像生——翁仲。张亚欣摄

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