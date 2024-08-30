到网红“成都墙”打卡，穿上汉服参加一场唐风夜宴，去潮牌小店挑选心仪的衣服和包包……今年暑期消费收入超过1亿元，客流量同比增长51%，亮眼数据见证了成都东郊记忆园区的火爆。

从工业“锈带”到时尚“秀带”，成都东郊记忆园区通过充分进行老旧城区改造和工业遗存开发利用，让文化创意激发消费活力——

依托独具特色的工业遗址，集聚国潮品牌和消费，嵌入历史故事、民俗风情等文化记忆，园区的老厂房、火车头、烟囱、管廊架曾见证成都现代工业文明的辉煌，如今又化身独具特色的风景线，工业遗址的斑驳锈迹与艺术时尚的斑斓色彩交相辉映。

沉浸式文化体验，汇聚创意、充满包容的园区氛围，连续不断的国际文化交流活动、艺术展览和新国潮内容，东郊记忆园区以具有鲜明特色的城市文化内涵，为城市增添无限生机与魅力，打造出全新的文化创意产业名片。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在东郊记忆园区参观采访。人民网记者 伊霄摄

在原成都国营红光电子管厂旧址上改建而成的东郊记忆园区南大门。大门既保留了老工业区的风貌，又融入了现代审美和创意，成为了园区一大亮点。资料图片

东郊记忆园区“成都墙”以巨大的“成都”字样和独特的艺术设计成为园区的网红打卡地，吸引了众多游客和市民前来参观。资料图片

东郊记忆园区西大门。大门周边保留了许多红光电子管厂的老旧工业设施，如铁锈的圆形高炉、高大的烟囱等。这些元素与现代化的设计相结合，营造出独特的视觉效果。资料图片

北街美食区是东郊记忆园区集美食、文化与休闲于一体的特色区域，为游客和当地居民提供了丰富多样的餐饮选择。资料图片

东郊记忆园区工业横街完整地保留了园区的工业元素，如工业烟囱、动力管廊架和水塔等，形成了园区独特的工业风景线。资料图片

东郊记忆园区内以蜀地文化为创作背景，溯源中国传统宴饮仪礼打造的全景沉浸式汉文化主题餐秀。成都传媒集团供图

夜幕下的东郊记忆园区人流如织，热度不减。资料图片

统筹：李 舫

策划：史鹏飞

审核：熊 建

图片：伊 霄

文字：黄敬惟

(责编：崔越、杨牧)