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天府新区：让城市在自然生态中有机生长

2024年08月30日11:01 | 来源：人民网-国际频道
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波光潋滟，鹭鸟翔集，夏日的四川天府新区兴隆湖一派动人景象。很难想象，这里曾经只是鹿溪河流域的一处滞洪洼地，举目望去，一片荒芜。天府新区充分利用兴隆湖低洼地形特点，尽量保持原有的地貌、地势，壅水成湖，并开展系统治理。如今，兴隆湖水面面积达4500亩，水质整体常年稳定在Ⅲ类以上、接近Ⅱ类，湖畔修建了8.8公里市民健身绿道，打造了湖畔书店、空中篮球场、儿童艺术中心等多元化休闲运动场景，让兴隆湖成为了市民喜爱的生态休闲目的地。

兴隆湖栈道。四川天府新区融媒体中心供图 摄影：马骥）

兴隆湖栈道。四川天府新区融媒体中心供图 摄影：马骥

推窗可见景，出门即入画。兴隆湖的华丽转身，正是天府新区建设践行新发展理念的公园城市示范区、让城市在自然生态中有机生长的生动缩影。8月29日，2024年“一带一路”媒体合作论坛拉美媒体考察团来到了四川天府新区，记者们漫步徜徉、赞不绝口。

早在规划之初，天府新区坚持生态优先、绿色发展，充分做好空间统筹各类工作。利用生态版图做隔离，在原有的地势地貌上，进行了沿水沿山的组群化发展；改变了从城市中心区到近郊到农村的传统布局，并将良田引入城市，让人望山见水记乡愁；充分考虑城市空间的立体性，根据建筑的开发强度及其功能，结合自然地貌，设计出显露山水的城市空间布局……天府新区统筹生产空间、生活空间、生态空间，系统构建公园城市理论研究、规划技术、指标评价等工作体系，锚固72.1%蓝绿空间占比，将城市建设融入大自然之中，构建了“一种城市与自然和谐共生的全新城市形态”。

雪山下的公园城市（四川天府新区融媒体中心供图 摄影：马骥）

雪山下的公园城市。四川天府新区融媒体中心供图 摄影：马骥

以新发展理念之“魂”，塑公园城市之“形”，让生态价值充分转化为生活品质，是“人民城市为人民”理念的充分彰显。目前，天府新区已建成生态绿道398公里、连片生态空间7.7万亩，绿道串联起游憩休闲、绿色通勤和公共服务，塑造出以公园、绿道为中心的绿色生活方式。与此同时，天府新区突出“以人为本”的价值导向，着力“打造幸福家园”，呈现出麓湖公园社区、地下综合管廊、天府新区教师共享中心等民生普惠示范场景。高品质宜居越来越成为天府新区的代名词。

好生态这张亮丽名片，不只满足了老百姓的生活需要，更吸引了一大批企业落户天府、服务天府。环绕兴隆湖畔，成都超算中心、成都科创生态岛等错落有致，一大批重大项目和国家级创新平台于此落地，开展“基础研究—技术攻关—成果转化—产业培育”全链条创新，集科研、创新、孵化等于一体的高新技术产业聚集地已然形成。绿意增金，让良好生态环境成为经济社会持续健康发展的底色和基座，提升了生产的潜能，汇聚了发展的动能。

成都科学城。四川天府新区融媒体中心供图 摄影：逍遥）

成都科学城。四川天府新区融媒体中心供图 摄影：逍遥

时光无言，大地留声。从“公园城市”理念于此提出，到着力建设“中国式现代化公园城市先行区”，天府新区始终坚持以公园城市建设统揽经济社会发展全局，加快构建“城绿共融、疏密有致”的城市形态，加快汇聚“创新赋能、开放聚势”的发展动能，加快培育“高端引领、绿色低碳”的现代产业。这幅山水人城和谐相融的公园城市画卷，我们身处其中，更由衷期待。

统筹：徐波

文字：唐强 陈炳旭

视频制作：毛文正 银家琦 王靖舒 岳雄雄 薛昊瑞

(责编：崔越、杨牧)

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