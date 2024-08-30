新华社达累斯萨拉姆8月29日电 心相近｜中非共同铸就的“友谊丰碑”

新华社记者华洪立

在坦桑尼亚港口城市达累斯萨拉姆西郊，有一处静谧墓园。一树树盛放的洁白花朵下，一排排花岗岩墓碑整洁肃穆。

这里是援坦中国专家公墓。43岁的守墓人姆萨菲里·奥马里仔细擦拭着入口处的主墓碑。“异国青山埋忠骨，往昔峥嵘今犹酣”——碑上一字一句，印刻着一段可歌可泣的中非交往史。

2013年3月25日，是让奥马里“永远铭记的一天”。当天，首次对坦桑尼亚进行国事访问的习近平主席在时任坦桑尼亚总统基奎特陪同下，专程来到公墓凭吊、缅怀长眠于此的烈士。

习近平主席称颂他们是“铸就中坦、中非友谊丰碑的英雄”。

“天上飘着细雨，习近平主席非常仔细地整理花圈上的缎带，还献上了洁白的花束。经过每一座墓碑，他都很认真地看着上面的字迹。我感受到习近平主席对逝者的深切尊重。”奥马里向记者回忆道。

那一天，奥马里也对自己的工作有了更深的思考，“这是神圣的地方，应该被好好守护”。

“永远铭记中国兄弟”

20世纪70年代，数万名中国专家和技术人员远涉重洋来到非洲，同坦桑尼亚和赞比亚人民并肩奋斗，用汗水和鲜血乃至生命筑成了被誉为友谊之路、自由之路的坦赞铁路。

坦赞铁路穿越高山深谷、河流湖泊、森林草原与沼泽湿地，全长1860.5公里。复杂地形和高低落差给建设工作带来重重挑战，建设者还要面对缺医少药、食品短缺、天气炎热、疾病流行等常人难以想象的艰苦条件。

坦赞铁路于1970年10月开工，1976年7月正式移交给坦、赞两国政府。移交后，中国专家还对当地员工进行了全方位培训。三国政府在坦赞铁路项目上继续展开技术合作。

长眠于公墓中的中国烈士，有51人是在铁路建设和技术合作中牺牲，还有19人在其他援坦合作中献出宝贵生命。

“他们是真正的英雄，坦桑尼亚会永远铭记中国兄弟。”奥马里说。

如今，奥马里用心照料着每座坟茔，擦拭墓碑，修剪花草。他说，这份工作“简单但神圣”，每次触摸墓碑，仿佛在同亲友对话。

奥马里的日常工作还包括接待来自世界各地的人们，有些人专程来凭吊逝者，也有一些人特意来了解这段历史。“我会向他们讲解坦赞铁路的历史，讲述中国兄弟支援坦桑尼亚的故事。”

“中国将坦桑尼亚视为真正的朋友，这种友谊历经风雨，不断延续，一定会继续带来更多友好合作，更好地造福两国人民。”奥马里说。

8月12日，姆萨菲里·奥马里（右）和同事在援坦中国专家公墓打扫。

“我们是‘铁哥们’”

达累斯萨拉姆车站同墓园相距不远，是坦赞铁路的起始站。一个工作日的清晨，70岁的退休列车司机多纳图斯·恩贡亚尼走到站台上，像以往无数次一样，注视着列车缓缓进站。

坦赞铁路始发站达累斯萨拉姆站外景。

站台上熙熙攘攘，学生、商贩、旅客行色匆匆。恩贡亚尼的脑海里浮现起48年前坦赞铁路开通运营那一天的场景。“车站里也挤满了人，大家都穿着节日盛装，中国专家和坦桑尼亚工人都是满面笑容，我们互相拍肩庆祝。”他说。

当第一辆列车缓缓驶出车站，人们都挥舞起手臂，现场爆发出热烈的欢呼声。据恩贡亚尼回忆，庆祝活动持续了整整一天，大家一起跳舞、唱歌，许多人还表演了节目。

坦赞铁路退休列车司机恩贡亚尼在达累斯萨拉姆站。

“同中国朋友一起建造坦赞铁路的岁月是我一生难忘的记忆，我为之骄傲，永远怀念。”恩贡亚尼对记者说。

1971年，尚未满18岁的恩贡亚尼加入了坦赞铁路的建设队伍。“当时，整个坦桑尼亚都对这条铁路满怀期待，我的家人也希望我能参与这项伟大工程的建设。”

起初，恩贡亚尼和大多数当地工人一样对铁路建设一无所知，中国专家对他们倾囊相授。“他们一步步演示，手把手地教我们如何使用各种工具、如何测量轨道间距离，耐心指导我们完成每一项复杂的铺轨工作。”

“我们住在一起，也吃在一起，有时是中餐，有时是本地餐，休息时就坐在一起谈天说地，共度了许多时光。”恩贡亚尼沉浸在回忆里，“我们向他们学习中文，他们跟我们学习斯瓦希里语，就像一家人一样。”

看到记者带来的一张照片，恩贡亚尼一下子就认出了照片上的两个人——中国技术人员杨永富和坦桑尼亚工人姆辛加。

恩贡亚尼在看坦赞铁路建设时期拍摄的老照片。

在一次开凿隧道的工程中，杨永富不幸被两块大石头卡住。千钧一发之时，姆辛加不顾个人安危，伸出双臂，死死地撑住了足有上百斤的大石头。上方尖石滚落下来，划破了他的左臂，他一动也不动。最终，大家合力救出了杨永富。

“我们互相帮助，我们是‘铁哥们’。”恩贡亚尼说。

在铁路即将竣工之时，他鼓起勇气表达了想要学开火车的愿望。“当时我很紧张，但我的师傅不仅没有拒绝，还毫不犹豫地支持我。”

“这个决定彻底改变了我的人生轨迹。”恩贡亚尼动情地说，“从机械构造到安全行驶，中国专家的教学很细致，确保我能够掌握每一个细节。”

恩贡亚尼成为坦赞铁路第一批本土列车司机，在这个岗位上一干就是28年，还带出了十多名徒弟。

回到曾一次次出发的起始站，恩贡亚尼有一个心愿，传承中非友好的年轻一代能够延续坦赞铁路的生命力。

弘扬坦赞铁路精神

习近平主席高度重视中非关系，2013年就任国家主席首次出访就来到非洲，正是在坦桑尼亚提出中国同非洲国家开展合作需要秉持真实亲诚理念。新时代以来，中国坚持以自身新发展为非洲国家带去新机遇，发展中非关系坚持互信、互利、互鉴、互助大方向。

“当年中国自己还很贫困时，我们勒紧裤带帮助非洲兄弟修建了坦赞铁路。现在我们发展起来了，更要本着真实亲诚理念，帮助非洲朋友实现共同发展，构建新时代中非命运共同体。”2022年11月，习近平主席同来访的坦桑尼亚总统哈桑举行会谈时指出。两国元首宣布，将中坦关系提升为全面战略合作伙伴关系。

赞比亚鲁西瓦西湖畔的少年儿童欢迎坦赞铁路的列车通到他们的家乡（1976年摄）。

正如坦桑尼亚前交通部长马克·姆万多西亚所说，坦赞铁路是中坦赞人民永不褪色的友谊之路，也是给非洲人民带来希望的自由之路，曾在非洲争取民族解放和经济独立的历程中发挥了重要作用。

运营48年来，坦赞铁路累计运送货物3000多万吨、运载旅客4000多万人次，成为保障坦桑尼亚、赞比亚和周边地区经济运行的“动脉”。

中国驻坦桑尼亚大使陈明健表示，坦赞铁路为非洲自由解放及沿线地区经济社会发展作出了切实贡献，开启了中非合作建设重大基础设施的先河。中坦双方应传承和发扬坦赞铁路精神，为构建更加紧密的中坦和中非命运共同体作出新的更大贡献。

坦赞铁路局局长布鲁诺·钦安度说，坦赞铁路凭借其战略位置成为区域联通的重要纽带，在经济全球化的时代背景中，为促进非洲经贸往来和地区一体化建设提供了重要动力。他说，这条服务于发展的干线将在中非共建“一带一路”合作中发挥更大作用。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)