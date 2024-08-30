人民网河内8月29日电 （记者简承渊）“之前没有电的日子太难熬了，天黑了，啥都干不了。”越南老街省沙巴市黄连寄宿制民族小学老师阮氏秋姮见到来自中国的走访团，连连表达感谢中国与他们国家共建水电站，解决了他们的电力问题。27日至28日，由中国外文局文化传播中心和国务院国资委新闻中心联合发起，中国—东盟青年故事汇暨央企海外项目实地走访活动走进越中电力公司和沙巴小中河水电站。

中国—东盟青年故事汇成员走进越南沙巴小中河水电站。人民网记者 简承渊摄

越中电力公司由南方电网澜湄国际能源有限责任公司与越南北方电力公司合资组建，由其开发建设的小中河水电站为越南境内第一个与外商合资的水电项目。

“25位员工均为越南籍，电站持续不断地为当地提供清洁电力，年平均发电量约1.18亿千瓦时。”小中河电厂厂长阮红光自豪地向走访团介绍，自2012年电站建成，周边农村、城市用上了这条“电力路”。

小中河电厂厂长阮红光（左一）。人民网记者 简承渊摄

作为中资企业“走出去”开展电力投资合作的典范之一，小中河水电站在服务沙巴经济发展与民生福祉、促进越南北部水电发展的同时，以电为媒搭建了中越沟通合作的桥梁。

在黄连寄宿制民族小学教书十六年的阮氏秋姮，对水电站建设之前的情景记忆犹新。她说以前进村的路况很差，只能靠步行，加上没有电灯，在办完自己的婚礼回学校的路上，弄丢了新买的被子。

越南沙巴市黄连寄宿制民族小学老师阮氏秋姮、阮文享。人民网记者 简承渊摄

“有了电，在电脑、网络的帮助下，学生们了解到了更广阔的世界。”在黄连寄宿制民族小学教师阮文享看来，电也是精神“食粮”。

达万乡居民行阿迎说，现在路修好了，交通便利，有了电进出方便，来旅游的外国人都能进到村子里来。“我们很多村民通过给徒步的外国人带路也能增加一些收入。”

供电的改善、公路的修通，也带动了周边乡镇旅游业的发展，当地老百姓做起了民宿、开起了餐馆。

越中电力投资有限公司副总经理越南籍赵俊勇回想起电站投建后次年，电站员工组织了小中河村的第一次中秋节活动。“村民、孩子和电站员工玩到很晚，这在之前是没有过的。”赵俊勇说，从那以后，电站员工为当地学校的学生准备重要节日的礼物，也成了一项传统。

越中电力公司董事长李志雄（前排左二）介绍越南电力情况。葛沙莎摄

“越南小中河水电站是中越电力互信和友谊的缩影。”越中电力公司董事长李志雄表示，未来，将继续与越南同行加强多层次沟通交流，促进标准互通，共同为越南小中河水电站下一个十年，为老街省及沙巴市的发展，为加强新时代中越全面战略合作伙伴关系提供助力。

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