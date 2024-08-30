人民网伦敦8月29日电 （郭锦标）“广州欢迎你！”在29日举办的广州旅游推介上，广州市文化广电旅游局、中国南方航空公司和英国航空公司联手向英国核心客户及各大代理发出诚挚邀请。同时，两家航空公司宣布将进一步加强联营合作，促进中英间的旅游和文化交流。来自英国旅游业界的60余名嘉宾参加活动。

图为广州旅游推介会现场。人民网 郭锦标摄

为进一步促进入境游，彰显广州对国际游客的诚意，结合现行的144小时过境免签政策，广州已从6月底起为国际游客提供免费一日游服务项目，只要持有外国护照在广州白云机场进行中转的旅客，就可免费报名参加广州免费一日游，享受免费旅游巴士、英文导游、景点参观、点心午餐等服务，开启一段独特的“China Travel”广式体验之旅，深度感受花城的热情与美好。

图为中国驻伦敦旅游办事处主任张力致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻伦敦旅游办事处主任张力在致辞中表示，广州作为中国著名的历史文化名城，不仅是中国对外开放的窗口，更是一座充满活力与魅力的现代都市。广州拥有丰富的旅游资源，从悠久的岭南文化、独特的美食，到现代化的都市风貌，正吸引着越来越多的英国游客前来探索。

图为中国南方航空伦敦营业部总经理陈珂致辞。人民网 郭锦标摄

中国南方航空伦敦营业部总经理陈珂在致辞中表示，自去年中英航线恢复以来，市场需求迅速增长，运力急剧攀升。作为中国最大的航空公司，南航紧跟这一趋势，聚焦北京和广州双枢纽的建设，成功开通了北京、广州、武汉至希斯罗机场的航线，以及广州、郑州至盖特维克机场的航线，成为英国至中国市场直达航点最多的航空公司。

据介绍，南航目前运营每周10班伦敦至广州航线，包括每天一班的希斯罗航线以及每周二、四、六三班的盖特维克航线。通过与英航的联营合作，双方将在中英市场的品牌强化及航线拓展上取得了双赢。境外旅客将在双方运营的中英航班上实现无缝衔接，享受一票到底、“行李直挂”等地面服务，体验更加便捷、顺畅的航班中转服务。

(责编：于洋、杨牧)