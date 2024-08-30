人民网太原8月29日电 （曹欣悦、钟文兴）“西山石为薪，黝黑惊射目。”这块喷涌乌金的土地位于七峰山下，山上有一座辽代古塔，因此被称为“塔山”，国家首批中级智能化示范煤矿——塔山煤矿坐落于此。日前，参加由中国全国人大和各国议会联盟共同举办的发展中国家议员研讨班的议会领导人及代表来到这里，实地考察煤矿智能开采新模式，体验安全、创新、绿色、智慧的循环经济工业园区。

研讨班一行在塔山煤矿听取工作人员讲解。人民网 曹欣悦摄

“与中国的可持续发展合作大有可为”

了解了中国在推动产业转型升级的切实举措后，纳米比亚国民议会会长彼得·希特吉特维·卡贾维维对中国的可持续发展给予了高度评价。他表示，我们要学习中国在采矿业等领域的经验，以促进纳米比亚经济转型升级。

“在可持续发展等领域，我们双方合作大有可为。”马拉维议长凯瑟琳·哈拉接受人民网采访时表示，目前气候变化、人口问题突出，全球能源转型迫在眉睫。马拉维同样面临如何平衡经济增长与可持续发展的难题。

哈拉表示，我们需要的是稳定、廉价的清洁能源，不仅能用于实现工业化，也能满足人们的日常生活需求。“ 我们重视可持续发展，希望能与中国在这方面加强合作。”

研讨班一行在塔山煤矿参观。人民网 曹欣悦摄

“中国迈向现代化的脚步从未停止”

架设在地上与空中的管道、一排排整齐的绿色植物、物联网智能设备、上万平方米的玻璃温室……眼前的国家农高区智慧农场示范基地吸引各位代表拍照记录。

一罐罐装有各类谷物种子的玻璃容器整齐地摆放在展示架上，园区的工作人员详细地介绍谷物的种类、育种技术，代表们仔细地聆听。

走进玻璃大棚，代表们近距离观察植物的栽种、浇灌、施肥等培育环节，还向实验人员就技术问题进行交流。参观的最后，在与中方专家的座谈交流会上，代表们积极发言，就智慧农业的有关问题进行了深入探讨。

研讨班成员在听取讲解后合影留念。人民网 曹欣悦摄

研讨班成员在大棚中了解植物种植技术。人民网 曹欣悦摄

尼日利亚参议院可持续发展目标委员会委员阿莫斯·库迈特别关注了智慧农业中应用的数字化技术，他称赞道：“中国的高科技农业处于领先水平，发展智慧农业对促进可持续发展有重要意义。”

阿莫斯表示，此次来访，中国人民的勤劳敬业、热情好客令他印象深刻。他认为，中国将自己的发展经验分享给尼日利亚，让知识与技术在两国间流通，尼日利亚的发展与中国密不可分。

阿莫斯提到，近年来，中国稳步推进中国式现代化，从未停止前进的脚步。回顾尼日利亚近年来的发展，阿莫斯坦言：“中国为尼日利亚以及非洲的可持续发展都作出了巨大贡献。”

中国全国人大加入各国议会联盟40周年纪念活动暨第六次发展中国家议员研讨班于8月19日至28日在华举办。应中方邀请，各国议会联盟主席、坦桑尼亚国民议会议长阿克松以及来自32个发展中国家的议会领导人和代表参加活动。本次研讨班主题为“加强议会间交流推动实现可持续发展”。

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