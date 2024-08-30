8月29日，中国和新加坡两国军队参演兵力在广东湛江附近海空域集结。新华社发（陈宏卿摄）

新华社广州8月29日电（记者黎云、杨晓敏）根据年度计划和双方共识，中国和新加坡两国军队将在广东湛江附近海空域举行“中新合作-2024”海上联合演习，双方参演兵力29日集结完毕。

8月29日，中国和新加坡两国军队参演兵力在广东湛江附近海空域集结。新华社发（王文斌摄）

这是中新两国海军首次在中国举行双边联合演习。演习分港岸筹划、专业交流、海上联演3个阶段进行。双方将在港岸筹划阶段举行筹划研讨和文化交流，组织烧烤联欢会、舰艇公众开放、军营运动会等活动；专业交流阶段，在军港码头开展反水雷、援潜救生等专业领域交流；海上联演阶段，围绕联合对海打击、海上补给占位、联合搜救、临检拿捕等展开。

8月29日拍摄的新加坡海军72号护卫舰。新华社发（刘博宇摄）

“中新合作-2024”海上联合演习旨在巩固建立中新两国海军每年交替主办联演常态机制，扩大联演规模影响。这次中国海军参演兵力包括导弹护卫舰三亚舰、猎扫雷舰河间舰以及舰载直升机、陆战分队等，新加坡海军参演兵力为72号护卫舰。

(责编：崔越、刘叶婷)