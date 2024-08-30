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新华全媒+丨跨国公司共享中国式现代化发展机遇

2024年08月30日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社青岛8月29日电　题：跨国公司共享中国式现代化发展机遇

　　新华社记者陈国峰、王凯、袁敏

　　8月27日至29日，第五届跨国公司领导人青岛峰会在山东青岛举行，“中国式现代化”成为与会代表频频提及的关键词。多位跨国公司负责人认为，中国式现代化蕴含无限机遇，为跨国公司在华发展增添新动力。

　　“当前，中国正在推动产业结构调整、发展新质生产力，在人工智能、新能源等领域走在世界前列。对跨国公司来说，如果跟不上中国式现代化推进的步伐，就会在竞争中败下阵来。”生物制药企业英国阿斯利康全球执行副总裁、国际业务主席及中国总裁王磊说。

　　在王磊看来，中国不仅是大市场、“大工厂”，更是创新的重要源泉。目前，阿斯利康的中国研发中心已成为其全球战略研发中心，拥有200多个研发管线项目，关键研究实现全球同步。“中国创新正在弯道超车，我们不断通过合作推动中国创新成果走向世界。2023年以来，阿斯利康与9家中国本土创新药企达成全球授权合作，总金额超65亿美元。”

　　改革开放后，越来越多跨国公司进入中国，对中国式现代化作出重要贡献，同时在华投资取得巨大收益。与会人士认为，中国式现代化的推进必将为跨国公司带来新的发展机遇。

　　根据峰会开幕式上发布的《跨国公司在中国：共享“中国式现代化”新机遇》研究报告，人口规模巨大的现代化促进国内统一大市场的建立，为跨国公司提供广阔的市场需求空间；全体人民共同富裕的现代化推进城乡融合和区域协调发展，推动新质生产力创新发展，有利于跨国公司优化战略布局；物质文明和精神文明相协调的现代化塑造了市场化、法治化、国际化一流营商环境，为跨国公司提供了最佳的市场选择；人与自然和谐共生的现代化推进中国经济社会的绿色转型，助力跨国公司高质量发展；走和平发展道路的现代化打造更高水平开放平台，为跨国公司经营决策提供更多确定性。

　　近年来，中国持续推进区域协调发展战略，中西部地区发挥资源要素成本优势，不断提升基础设施水平，完善产业链供应链配套，逐渐成为外商投资新热点。2023年，青海、甘肃、山西等7个中西部省份实际利用外资增速均高于10%。

　　报告认为，跨国公司要坚定信心，深耕中国市场，提升中国业务在全球布局中的地位和能级，在中国设立全球或亚太地区总部，加快企业经营“本土化”进程，结合自身发展战略，做好长期扎根中国市场的规划，实现与中国合作共赢。

　　不少跨国公司早已行动。利洁时全球高级副总裁、大中华区总裁普艾君说，他们践行“在中国、为中国”理念，与关键业务伙伴紧密合作，洞悉中国市场、生态和日新月异的电商格局，以更快的速度研发新品。目前，利洁时在中国95%的产品是为中国设计，80%的产品在中国生产。

　　近期，利洁时宣布了一项最新投资——在中国创建全球卓越研发中心。“这将是利洁时全球9大卓越研发中心之一，将支持利洁时品牌在中国的发展，为中国消费者提供更多本土研发的创新产品，并推广至世界各地。”普艾君说。

　　开放是中国式现代化的鲜明标识。“中国的开放意味着世界的机遇。作为一家全球矿业公司，力拓集团在过去几十年一直受益于中国的开放政策。”力拓集团中国区首席执行官许峰用数字列举了力拓在华业务布局：累计向中国供应40多亿吨优质铁矿石及其他重要金属矿，在中国的铁矿石现货业务拓展至19个港口，可为超过90家钢厂提供服务……

　　许峰说：“中国正推进高水平对外开放、培育新质生产力、推动绿色低碳转型，我们很高兴能够继续作出贡献，并期待继续成为中国高质量发展道路上值得信赖的合作伙伴。”

(责编：崔越、刘叶婷)

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