新华社北京8月29日电 综述：中国技术助力非洲职业教育发展

新华社记者雷明宇

加强技术人才培养，尤其是职业教育的拓展，既是非洲经济社会发展的要求，也是解决非洲人口困境、充分发挥人口红利的必然选择。

近些年来，中国加强同非洲国家的职业教育合作，提供技术人才和师资力量等方面的支持，在多个领域收效显著。

非洲发展亟需技术人才支撑

据联合国儿童基金会和非盟委员会发布的《非洲教育转型报告》，到本世纪中叶，非洲18岁以下儿童和青少年将达到10亿，几乎占全球相同年龄段人口的40%。然而，非洲国家工业化、农业现代化发展相对迟缓，部分原因是非洲缺乏足够支撑发展的技术人才。

以非盟为代表的区域一体化组织积极推进非洲技术人才培养。非盟于2007年颁布了《非洲职业技术教育与培训振兴战略》，旨在促进非洲各国加强职业技术教育；非盟《2063年议程》也把“科技创新下的良好教育和技能”作为目标之一。

与此同时，非洲各国针对发展职业技术人才推出相应政策。以南非为例，该国高等教育与培训部先前颁布《学后教育与培训白皮书》，提出技术教育与培训的改革目标，鼓励实现各级高等教育与培训系统间的衔接，扩大职业技术教育与培训的规模，并提出到2030年南非职业技术类学院在校人数达到250万。

然而，非洲技术人才培养也面临不少问题，包括培训机构的硬件设备和师资力量不足，产学研融合和校企合作尚处于较低水平，资金投入不足，不同地区和阶层职业技术教育发展不平衡等。

中国技术为非洲职业教育带来新气象

职业教育是中非教育合作的重要领域。《中非人才培养合作计划》指出，中国将同非洲继续加强技术转移、教育培训等能力建设合作，包括实施“中非高校百校合作计划”和“一带一路”教师成长计划，每年为非洲职业院校培训500名校长和骨干师资，培养1000名非洲本土中文教师；通过开展“中文+职业技能”教育，培训1万名本土复合型人才。例如，卢旺达孔子学院2009年开始中文教学，已陆续开设“中文+竹编技术培训”课程、“中文+医护培训”课程和“中文+农业技术培训”课程。

鲁班工坊是中非教育和职业培训合作重点项目之一。目前，中国已在15个非洲国家建成了17个鲁班工坊，设置了机械、铁道等专业，对接非洲工业化和中非产能合作需求，促进当地民众就业。一些中国企业在大型工程项目下组织的短期培训、中国政府援建的职业技术学院也对非洲职业技术人才培养起到积极作用。

农业方面的培训带来丰硕成果。据介绍，中国菌草技术已带动非洲数十万人增收，中国杂交水稻技术的推广应用，推动非洲多国水稻产量从每公顷平均2吨提升到7.5吨。

中国还通过“请进来”的方式帮助非洲培养技术人才。一批留学生项目通过对非洲学生的短期培训和学历教育，促进当地青年人提高技术能力。

(责编：崔越、刘叶婷)