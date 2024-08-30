于洋 宋歌 方童

“绿”意，不止八月的满目青翠；盎然，彰显燕赵大地的勃勃生机。

近日，来自23个国家的30余名驻华使节、外交官和国际组织驻华代表走进河北，考察绿色能源相关产业，感受京津冀协同发展脉络如何向新而行，以质致远，实地体会何以河北，“绿”意盎然。

党的二十届三中全会就加快经济社会发展全面绿色转型作出部署，释放进一步全面深化改革、推进中国式现代化的信号。京津冀协同发展十年来，河北省依托区位特点，充分发挥风能、太阳能资源优势，积极发展绿色能源和相关产业，让更多“张北的风”持续“点亮北京的灯”。

张北国家风光储输示范基地的光伏板与风力发电机。人民网记者 于洋摄

“这太棒了，让人惊叹！”在张北国家风光储输示范基地考察时，联合国工业发展组织驻华代表康博思接连发出赞叹。张北县被誉为“风的故乡、光的海洋”。在示范基地所处的草原上放眼望去，风力发电机迎风转动，光伏板随山脉延绵，风能与光能共存互补，共同描绘出一幅绿色发展的和谐画卷。

据工作人员介绍，国家风光储输示范工程是目前世界上规模最大的集风力发电、光伏发电、储能系统、智能输电于一体的新能源示范电站工程。截至2024年5月底，工程累计发电量达120亿千瓦时。

联合国工业发展组织驻华代表康博思接受人民网采访。人民网记者 方童摄

“这一工程非常迷人，它成功地将不同类型的能源，整合进一个安全可靠且环境友好的分配系统中。”康博思表示，中国清洁能源的成功案例，可以为世界其他国家，尤其是发展中国家提供借鉴与帮助。不止如此，清洁能源的发展也有助于实现联合国可持续发展目标。

“人不负青山，青山定不负人。”党的十八大以来，中国绿色低碳发展取得历史性成就，能源绿色转型步伐加快。环境质量持续改善，天更蓝、山更绿、水更清。携手共治、协同“绿”动、向新而行，京津冀区域绿意更浓。

保加利亚驻华大使安德雷伊·特霍夫接受人民网采访。人民网 宋歌摄

“这里先进的技术与优美的环境一样吸引人。这是我第一次，但不会是最后一次来到河北。”保加利亚驻华大使安德雷伊·特霍夫接受人民网采访时表示，保加利亚与中国在风能与太阳能发电产业方面，有广阔的合作空间。“我认为中国在加快经济社会发展绿色转型方面做得很好，如果各国能在全球范围内参与进来，我们将能生活在更好的世界。”特霍夫说。

能源是工业的“血液”，也是碳排放的最主要来源。构建多能互补的能源体系，推动能源向“新”向“绿”转型，河北有着怎样的实践？

亿华通动力科技有限公司总经理于民向驻华外交官和国际组织驻华代表介绍企业发展情况。人民网记者 于洋摄

“随着技术的不断进步，我相信未来氢能源的应用场景会不断拓展，前景会更加广阔。”在亿华通动力科技有限公司生产车间，总经理于民与驻华外交官和国际组织驻华代表就氢能源发展的关切问题，展开热烈讨论。

据介绍，中国氢燃料电池经历了不同发展阶段，2021年至今，随着商业化示范要求，燃料电池开始大幅度降本增效，成本降幅达到80%。亿华通动力科技有限公司作为行业先行者，经过十余年的技术积累和发展，有力地推动了氢能及燃料电池行业快速发展。

坦桑尼亚驻华大使哈米斯·奥马尔接受人民网采访。人民网 宋歌摄

“当今世界都在关注气候变化问题，各国应当采取措施发展清洁能源。我在这里很高兴看到中国的努力。发展氢能对实现‘零排放’的目标非常重要。”坦桑尼亚驻华大使哈米斯·奥马尔接受采访时表示，这是一次很有意义的参访，发展清洁能源对世界和他的国家来说都很重要。来到河北看到这一切都在加速发展，非常让人振奋。

“志合者，不以山海为远。”在为期四天的行程里，使节团一行先后考察多家新能源领域代表企业，亲眼见证河北发挥丰富的风能、太阳能资源优势，大力发展绿色能源和相关产业，深入了解河北在氢燃料电池技术的前沿探索和规模化应用，切实感受绿色能源为中国经济社会发展蓄力赋能新成就。

阿根廷驻华大使马致远接受人民网采访。人民网 宋歌摄

“如果让我用一个词形容这次参访，我会用‘了不起’，每一家新能源代表企业发展至今的历程都让人印象深刻。”阿根廷驻华大使马致远接受采访时这样说到。绿色能源发展事关世界人民福祉，期待河北、期待中国未来可以在绿色转型方面，为世界提供更多先行案例。

(责编：于洋、杨牧)