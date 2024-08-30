新华社柏林8月29日电 德国内政与国土部长费泽29日在柏林宣布，德国政府将加大力度打击非法移民和恐怖主义，并加强刀具管控以改善国内安全局势。

德国北莱茵-威斯特法伦州索林根市23日发生一起持刀袭击事件，造成3人死亡、8人受伤。德国总理朔尔茨称该事件为“针对我们所有人的恐怖主义”，并表示将采取针对性措施。

费泽29日在记者会上说，德国联邦和各州政府将成立特别工作组，确保按照《都柏林公约》将更多移民遣返回应负责为其提供庇护的其他欧盟国家。“任何无权在德国受保护的人都必须更快地离开德国”。

根据2013年生效的《都柏林公约》，移民在欧盟境内只能向一国申请庇护，如果申请通过，将由该国对此人负责。通常来说，移民进入欧盟的第一个国家就是应对其负责的国家。公约旨在避免移民在多个成员国重复寻求庇护。

根据费泽宣布的一揽子措施，德国联邦移民和难民事务局还将有权使用生物识别数据来确定寻求庇护者的身份。此外，政府还将赋予执法人员更多权限以更好打击恐怖主义行为。

另外，在公共场所携带刀具的禁令将进一步扩大，包括绝对禁止在节日、体育比赛、展览等公共活动中携带刀具，禁止在长途巴士和火车上携带刀具等。

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