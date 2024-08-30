新华社北京8月29日电（记者许可、董雪）8月29日晚，外交部北美大洋洲司司长杨涛就美国总统国家安全事务助理沙利文访华向媒体吹风。

杨涛表示，应中共中央政治局委员、中央外办主任王毅邀请，美国总统国家安全事务助理沙利文于8月27日至29日访华，举行新一轮中美战略沟通。这是美国总统国家安全事务助理时隔八年再次访华，是沙利文助理任内首次访华，是双方落实中美元首共识的重要举措。

杨涛说，习近平主席于8月29日下午礼节性会见沙利文助理。习近平主席着重指出，第一，中美两个大国打交道，第一位的是树立正确的战略认知，首先要回答好中美到底是对手还是伙伴这个管总的问题。中国的对外政策公开透明，战略意图光明磊落，保持着高度连续性和稳定性。我们聚焦做好自己的事情，通过进一步全面深化改革，不断完善和发展符合中国国情的中国特色社会主义制度。中国坚持走和平发展道路，在实现自身发展的同时，也愿同其他国家共同发展，携手构建人类命运共同体。第二，面对变乱交织的国际形势，各国需要团结协作，而不是分裂对抗；人民希望开放进步，而不是封闭倒退。中美作为两个大国，应该对历史、对人民、对世界负责，成为世界和平的稳定源和共同发展的推进器。第三，中方致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变，按照相互尊重、和平共处、合作共赢处理中美关系的原则没有变，坚定维护自身主权、安全、发展利益的立场没有变，赓续中美人民传统友谊的努力没有变。希望美方同中方相向而行，以积极理性的态度看待中国和中国发展，视彼此的发展为机遇而不是挑战，同中方一道，找到中美两个不同文明、不同制度、不同道路国家在地球上和平共处、共同发展的正确相处之道。这些都是对中美关系战略性、全局性、方向性的指导意见，是中方对中美关系的最权威阐述。

27日、28日两天，王毅主任同沙利文助理举行战略沟通。双方前后谈了6轮，11个多小时，讨论了中美关系、敏感问题以及重大国际和地区热点问题。中央军委副主席张又侠也会见了沙利文助理。

杨涛介绍说，这是王毅主任同沙利文助理举行的第四轮战略沟通，双方在维也纳、马耳他、曼谷的前三轮战略沟通以及在华盛顿的会见都取得了积极成果，此次到北京雁栖湖，离北京越来越近，谈得也越来越深入。双方都认为，此轮战略沟通是坦诚、实质性、建设性的。

杨涛强调，元首外交在中美关系中始终发挥着战略引领作用，这是双方一致的认识。过去四年，两国元首始终是中美关系的领航者，也是定盘星。从“巴厘岛共识”到“旧金山愿景”，元首外交是中美关系穿越风雨的定海神针，也是继续向前的动力源泉。中央外办主任与美国总统国家安全事务助理的战略沟通渠道，就是根据两国元首共识建立起来的，主要任务是保障和服务元首外交，跟进落实两国元首达成的重要共识。此次战略沟通中，双方就两国元首近期开展新一轮互动进行了讨论，将有助于进一步发挥元首外交的战略引领作用，为中美关系和动荡变革的世界注入稳定性、确定性。

双方回顾了过去几年中美打交道的经历。王毅主任从中梳理了经验启示，概括为“五个关键”：第一，中美关系保持正确方向的关键，在于两国元首掌舵领航。第二，中美两国避免冲突对抗的关键，在于遵守三个联合公报。第三，中美互动顺利开展的关键，在于平等相待。第四，中美关系行稳致远的关键，在于巩固民意基础。第五，中美双方实现和平共处的关键，在于树立正确认知。这“五个关键”有助于双方更好开辟未来，找到中美两个大国的正确相处之道。

杨涛说，去年11月，中美元首旧金山会晤达成面向未来的“旧金山愿景”，为中美关系指明了方向、规划了蓝图。此次战略沟通中，双方梳理了旧金山会晤以来落实两国元首重要共识取得的进展，同意继续加以推进。双方还达成了一些具体共识，包括：保持高层交往和各层级沟通，继续开展禁毒、执法、非法移民遣返、应对气候变化等领域合作，适时举行两军战区领导视频通话、第二轮中美人工智能政府间对话等机制性安排，继续就中东、乌克兰、朝鲜半岛等国际地区热点问题保持沟通。这些新成果将有利于双方一道朝着“旧金山愿景”排除干扰、克服障碍，共同推动中美关系稳定、健康、可持续发展。

台湾、民主人权、道路制度、发展权利是中方在中美关系中划出的四条红线。中方重点就这些问题表达严重关切、阐明严正立场、提出严肃要求。中方强调，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，中国的政治制度和发展道路不可挑战，中国人民的发展权利不可剥夺，触碰这些底线红线，中美关系就兜不住底，“护栏”也会形同虚设。“台独”是台海和平稳定的最大风险。既然美方多次表示坚持一个中国政策，不支持“台湾独立”，不支持“两个中国”，不支持“一中一台”，就应该落到实处，恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止武装台湾，支持中国和平统一。

双方一致认为，在两国元首战略引领下，中央外办主任同美国总统国家安全事务助理之间的战略沟通渠道十分重要，同意继续发挥好这个渠道的作用。

杨涛还回答了记者提问。

关于经贸科技问题，杨涛表示，美方所谓“小院高墙”已经不断扩大，没有了界限。所谓“国家安全”成为一个什么都能往里装的“筐”。所谓“产能过剩”的说法不过是搞保护主义的又一个借口。背后还是美国对中国的错误认知，对谋求自身绝对安全、绝对优势的霸权思维。美方应该知道，中国不可能始终处于产业链中低端，有能力、有需要也有权利向产业链中上游攀升。美方也应该明白，中美经贸关系的本质是互利共赢；打压中国的经贸科技发展，损人不利己，也不会得逞。

关于南海问题，杨涛指出，中国捍卫自身领土主权和海洋权益的决心坚定不移，致力于维护《南海各方行为宣言》的严肃性和有效性。发展盟友伙伴关系是美国自己的事，但不要以此损害中国利益。菲律宾应当言而有信，美国也要做有利于地区和平稳定的事情。

关于乌克兰问题，杨涛强调，中方的立场坦坦荡荡，概括起来就是八个字：劝和促谈、政治解决。我们没有从中渔利，更不会火上浇油，将继续做正确的事情。中国奉行独立自主的和平外交政策，不结盟、不搞阵营对抗。这是我们处理同所有国家关系遵循的基本原则。美方要停止散布所谓“中国支持俄罗斯国防工业”的虚假叙事，不要再抹黑栽赃、甩锅推责，更不要滥施非法单边制裁。

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