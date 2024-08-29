新华社洛美8月21日电 题：基建合作，打通非洲发展新脉络——真实亲诚的中非合作系列评论之一

新华社记者孙毅

今年以来，中国和非洲在基建领域合作又是收获满满。乌干达卡鲁玛水电站全部机组实现发电并网目标、尼日利亚拉各斯轻轨红线项目一期通车、肯尼亚斯瓦克大坝主体建设完工……中非基建合作成果遍布非洲这片充满希望的大陆，提升了基础设施和互联互通水平，改善了经济社会发展条件，推动非洲工业化、现代化和一体化进程，为非洲发展打通新脉络。

能源设施助力非洲绿色发展。中国助力非洲国家建设了一大批清洁能源项目。在肯尼亚，中企承建的东非最大光伏电站加里萨光伏电站年均发电量超过7600万千瓦时，每年可减少约6.4万吨二氧化碳排放；在几内亚建设的凯乐塔水电站，极大缓解了首都科纳克里及周边地区的用电荒，水电站的实际效果图被印在了面值2万的几内亚法郎纸币背面。中国积极推动水能、风能、太阳能、地热能等一批绿色能源技术、产品、经验“走出去”，一座座水电站、风电站、光伏电站从无到有，助推越来越多参与共建“一带一路”的非洲国家实现绿色低碳发展梦。肯尼亚国民议会议长摩西·马西卡·韦坦古拉表示，绿色发展是非洲实现可持续发展的必然选择，中国一直是肯尼亚可靠的合作伙伴，中国的支持对非洲发展至关重要。

这是2019年2月15日拍摄的肯尼亚加里萨光伏发电站（无人机照片）。在肯尼亚东北部加里萨郡，由中国企业承建的东非最大光伏电站加里萨光伏电站有效解决了当地用电短缺问题，持续为当地民众提供清洁电力，为肯尼亚发展注入绿色动能。新华社发

交通建设加速非洲资源要素流动。“要想富，先修路。”这条中国发展“金律”也在非洲继续得到印证。在肯尼亚，被誉为“幸福路”的蒙内铁路，大幅提升港口物资到东非腹地的运输效率，大大缩减物流成本，使得沿线商贸发展随之提速；莱索托莫塞公路项目今年6月完成竣工交接，预计全线出行时间将由4小时缩短至1.5小时；中企承建的尼日利亚阿布贾城铁今年5月举行商业运营启动仪式，将极大缓解尼首都交通拥堵压力，为当地经济发展注入新的活力。尼日利亚总统提努布表示，阿布贾城铁的运营是“合作、奉献、进步和远见的成果”。

园区合作推动非洲工业化进程。中国-乌干达姆巴莱工业园、塞内加尔迪亚姆尼亚久工业园、尼日利亚莱基自贸区、中埃·泰达苏伊士经贸合作区……一个个中方参与投资的园区正是中非工业基础设施不断深化合作、提质升级的缩影，对非洲国家招商引资起到“筑巢引凤”的作用，推动“非洲制造”加速发展。源自中国的投资、技术和运营经验，为全球南方国家的工业化进程和发展振兴提供丰富养料。乌干达贸易、工业和合作部工业国务部长戴维·巴哈蒂说，中国企业和投资者在乌干达经营的工业园利用当地资源发展制造业，助力非中工业化合作不断迈上新台阶，与非盟《2063年议程》目标相呼应。“期待这些工业园能够孕育出更多非洲本土品牌，让‘非洲制造’走向世界！”

港口建设创造非洲贸易新机遇。近年来，中企建设并参与运营的喀麦隆克里比深水港一期项目正式投入使用，开始迎送往来的万吨级大型船舶，为相邻的中非共和国、乍得等内陆国家提供了新的发展机遇。中企承建的坦桑尼亚第一个现代化大型渔港——基卢瓦渔港项目奠基，作为坦桑政府第三个五年计划的旗舰项目，有望成为激活其新经济领域增长点的重要抓手。联合国工业发展组织中部非洲区域代表雷蒙德·塔瓦雷斯说，克里比深水港在促进喀麦隆基础设施建设、就业、贸易和投资方面发挥了至关重要的作用，加快了喀麦隆经济社会发展，参与共建“一带一路”是非洲实现工业化、实现可持续发展的重要一环。

4月5日，在乌干达姆巴莱中乌姆巴莱工业园，工人在工厂车间内工作。这座乌干达国家级工业园自2018年3月启动以来已吸引40余家企业入驻，为当地创造5000多个就业岗位。 新华社记者李亚辉摄

基础设施建设是非洲发展的基石，改善基础设施状况是非洲国家的普遍期待和迫切愿望。在中非合作论坛机制下，中国企业为非洲新增和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个，为多国搭建起电力供应和通讯网络，为推进非洲大陆互联互通作出重要贡献。

中非合作兴，则南南合作兴。中非双方发展好，世界会更好。新时代的中非合作是中非双方实现共同发展的必由之路，将为构建更加紧密的中非命运共同体奠定更加坚实的物质基础，也将为促进发展中国家群体性崛起、推动国际力量对比向更加均衡的方向发展注入强劲动力。

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