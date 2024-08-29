新华社阿尔及尔8月28日电 通讯：连山海更连人心——中阿建设者共筑“连心路”

新华社记者吴天雨 徐永春

8月中旬，阿尔及利亚东北部烈日炎炎，在东西高速公路贝贾亚连接线施工现场，中阿两国的筑路人员挥汗如雨。

巴格利什·希拉勒丁是贝贾亚当地人，大学学的是土木工程专业，2019年学成毕业后加入中国铁建，成为贝贾亚连接线项目的工程师。除编制施工方案、下工地外，他充分发挥本地人优势，协调征地搬迁事宜。

“阿尔及利亚人都说中国人修的路最好。中国人技术好，成功的关键还有协作精神、沟通能力和时间观念。面对困难，他们每个人都把工作当成自己的事，这深深触动了我。”希拉勒丁说。

这是2023年7月11日拍摄的阿尔及利亚东西高速公路贝贾亚连接线西迪艾什隧道内景。新华社发（中国铁建供图）

在控制性工程西迪艾什隧道去年通车后，全长约100公里的贝贾亚连接线完成度已超过80%。项目建成后，将惠及当地90万居民，贝贾亚港至东西高速公路车程将由原来的4小时缩短至1小时，有望使贝贾亚港的运能得到更充分发挥，促进沿线经济社会发展，带动投资，激活当地旅游市场。

“要致富，先修路。”同中国筑路人合作的这些年，希拉勒丁学会了这句中国俗语。“每一个路段的竣工通车，都改变着阿尔及利亚的交通运输状况，也改变了成千上万像我这样的人的生活。”

在距离贝贾亚700多公里的阿尔及利亚西北部，另一条东西高速公路连接线特莱姆森连接线施工现场，也能见到中阿筑路人拼搏的身影，该项目全长50公里，连接盖兹瓦特港和东西高速公路。

2023年7月1日，在阿尔及利亚塔夫省，施工人员为阿尔及利亚东西高速公路84公里项目通车做准备。新华社发（中信建设供图）

特莱姆森连接线项目负责人刘岩曾在法国学习生活多年。他法语流利，熟悉欧洲标准。面对要求极高的法国监理人员，刘岩始终将提升公路质量作为重点，为项目降本增效“据理力争”，优化土石方、缝隙式排水管等单项工程方案。

刘岩和其他中方建设者学习了解阿尔及利亚文化，主动与当地员工交朋友，在项目营地设立医务室、祷告室、休息室，充分尊重当地员工风俗习惯，提升当地员工认同感。他尝试将相对独立的施工板块划给当地队伍，以此激发当地员工积极性。

特莱姆森连接线是阿尔及利亚同期开建的西部多个高速公路项目中施工速度最快的，已于5月23日完成临时验收，有望于近期正式通车。该路段通车后将为当地民众带来极大便利，让当地特色农产品和海产品进入更广阔的市场。

这是2023年8月12日在阿尔及利亚塔夫省拍摄的即将通车的阿尔及利亚东西高速公路东标段84公里项目。新华社发（中信建设供图）

近20年来，中国企业作为主要承建方参与修建了阿尔及利亚贯穿东西、联通南北的多条高等级公路，建设路段累计超800公里，培养了1.6万多名筑路工人。这些公路连通了地中海南岸的阿尔及利亚城市和乡村，更拉近了两国人民的心。

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