新华社突尼斯8月29日电 通讯：中国企业在非洲最北端修建“幸福桥”

新华社记者黄灵 王一盛

突尼斯比塞大市毗邻地中海，位于非洲最北端。那里漫长平缓的沙滩吸引了众多游客。曾经，当地人谈到海边度假时总会不约而同地说，“但愿那座桥不会影响你的心情”。

8月12日，在突尼斯比塞大，四川公路桥梁建设集团有限公司工作人员与突尼斯工程师在比塞大运河附近进行地质勘探工作。 新华社发（阿代尔摄）

他们说的桥，是比塞大运河上唯一一座桥——比塞大开启桥。这座桥建于1980年，因高度不足，每天定时关闭，升起桥面以便让船只通行。旅游旺季时，等待过桥的车辆队伍有数公里之长。比塞大运河将城市一分为二，很多当地居民为了到达几百米外的运河对岸，不得不绕行60公里。一直以来，他们都盼望能建一座新桥，解决出行困难。

今年3月，中国蜀道投资集团下属的四川公路桥梁建设集团有限公司（四川路桥）与突尼斯装备和住房部签约，承建比塞大大桥项目。突装备和住房部部长曾兹丽当时告诉记者，突方为该项目选择中国企业，是因其具有出色的经验和技术，比塞大居民将在家门口看着这座新桥拔地而起。

日前，记者在工地看到，中国企业在大桥项目红线范围内紧锣密鼓地进行施工，数台钻机正在钻地取样。

四川路桥驻突尼斯分公司副总经理陈俊峰说，比塞大大桥设计高度56米，水中两个桥墩间最大跨度接近300米，建成后将成为突尼斯最大桥梁，以及比塞大市连接其他地区的重要通道。在前期地质勘探完成后，大批设备和人员就要进场施工。

走在比塞大运河边，不少当地居民热情地与记者打招呼。咖啡店老板拉马尔告诉记者，很多年前就听说要修新桥。“看到中国公司到来，我们心里踏实了。”

这是8月12日在突尼斯比塞大拍摄的比塞大大桥项目施工工地和比塞大运河。 新华社发（阿代尔摄）

陈俊峰告诉记者，中企员工来到突尼斯后，受到了当地居民的热情欢迎。中国工程师在项目周围观察地形时，有人给他们送来水果和甜点；穿着施工黄背心的中国员工路过当地街道，周围人都伸出大拇指。

来自贝宁的撒克波努曾在中国西南交通大学学习，能讲法文、英文和中文，半年前四川路桥将他招聘到项目组。“中国企业的技术和施工质量可靠，我在中国学到的工程知识能用在非洲基础设施建设上，这非常有意义。”撒克波努说。

55岁的马图格是土木结构工程师，从业已有28年。在40多摄氏度的高温下，他与中国工程师一起查看分析钻机取样出来的土层结构。马图格说，这个大桥项目对突尼斯人很重要，中国员工的奉献精神令他深感佩服。

“中国公司在建设大型基础设施项目上的丰富经验能够保证比塞大大桥项目顺利推进。从设计图上看，这座大桥非常漂亮，建成后不仅可以缓解交通压力，还将成为游客的打卡景点，为当地带来更多旅游收入。”马图格说。

一桥飞架南北，要使“天堑变通途”并非易事。“从材料采购、运输到施工、安装，关关难过但是关关要过。”陈俊峰告诉记者，“我们有信心，三年后，这座大桥将给当地百姓带来更多的便利和幸福感。”

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