新华社北京8月28日电（记者董雪）外交部发言人林剑28日表示，支持非洲发展是国际社会的共同责任。中方欢迎其他国家像中国一样加大对非洲重视投入，愿同国际社会携手，共促非洲发展繁荣，共同造福非洲人民。

当日例行记者会上，有记者问：日前，联合国开发计划署前国别副主任、肯尼亚经济学家赖德在接受采访时表示，与中国合作，非洲国家不用被迫改变自身政策，以非洲需求为驱动是非中合作的鲜明特点，这也带动了西方国家等域外合作方更多考虑非洲需求，同非洲建立平等伙伴关系。美国《国家利益》杂志刊文称，中国向包括非洲在内的发展中国家提供大量公共产品，正在赢得“全球南方”。发言人对此有何回应？

林剑表示，中国对非洲合作始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，出发点始终是中非双方人民的根本利益，主线底色始终是真诚平等、互利共赢、公道正义、开放包容，致力以中国发展带动非洲发展，以中国式现代化促进非洲现代化。

“我们发展中非关系没有私心杂念，只有真情厚谊；从不搞你输我赢的零和游戏，只有脚踏实地的真抓实干；从不开口惠无实的空头支票，只有以诚相待、言出必行的举措成果。”林剑说，中方始终坚持从非洲人民的福祉和需求出发，尊重非洲，平等相待，从不强加于人，更不会谋取私利。

他表示，支持非洲发展是国际社会的共同责任。作为“全球南方”的天然成员，中国从不追求“赢得‘全球南方’”，而是致力于支持包括非洲等“全球南方”伙伴真正实现发展振兴；中国也不在非洲搞地缘政治博弈，而是乐见各国共同为非洲发展作出实质贡献。

“我们欢迎其他国家像中国一样，加大对非洲的重视投入，以开放心态看待中非关系和合作。我们也愿意在尊重非方意愿基础上，开展三方合作、多方合作。”林剑说，中国愿同国际社会携手，共促非洲发展繁荣，共同造福非洲人民。

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