图为“RCEP：亚洲经济新未来”研讨会现场。人民网记者 张矜若摄

人民网曼谷8月27日电 （记者章念生、张矜若）8月27日，由博鳌亚洲论坛与中国（海南）改革发展研究院合作主办、海南自由贸易港研究院协办的“RCEP：亚洲经济新未来”研讨会在泰国曼谷召开。

此次研讨会邀请RCEP区域前政要、RCEP智库联盟成员、专家学者、企业代表等，聚焦主题开展研讨。来自中国、马来西亚、老挝、印尼、菲律宾、泰国等智库以及多家媒体代表共40余人参加会议。

博鳌亚洲论坛秘书长张军在开幕致辞中指出，RCEP是亚太区域一体化的重要制度安排，符合亚洲国家的共同利益。当前，深入推进RCEP的落实还有很多工作要做：需要为RCEP的运行营造有利的政策环境；需要提供良好的基础支撑，加强互联互通，保证供应链产业链稳定畅通；需要把 RCEP的机制化建设落到实处；需要推动RCEP向更高水平的自由贸易协定迈进。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在开幕致辞中指出，RCEP正式实施两年多来，初步显示其在促进区域经济合作进程、提升本地区经济韧性和抗风险能力中的重大作用。未来几年是RCEP全面实施的关键时期，需要各方共同努力。迟福林提出了六点建议：一是着力提升RCEP原产地规则利用率；二是推进RCEP框架下中国—东盟自贸进程；三是在RCEP框架下推进中日韩自贸协定的谈判进程；四是建立RCEP协调机制；五是推动RCEP扩容机制化建设；六是发挥RCEP智库联盟的智力支持作用。

中国气候变化事务特使刘振民指出，RCEP的正式实施为亚太自贸进程提供了新的选择；RCEP在未来发展中需要应对地缘政治变化以及气候变化带来的挑战。

马来西亚亚太“一带一路”共策会会长翁诗杰在发言中指出，探索亚洲经济的新未来，无法绕过RCEP，因其是目前世界上最大的自由贸易安排。RCEP在取得相关进展的同时，需要深思的是推动RCEP的初衷是否已经实现，RCEP的全面实施面临何种挑战。在推进RCEP实施的进程中，需要克服质疑声音，提升企业对RCEP的知晓率与利用率；需要充分发挥智库作用，进一步分析RCEP相关数据。

老挝工业与贸易部部长助理莫拉克斯·西德拉贡指出，RCEP为东盟成员国老挝带来了诸多好处，创造了新机遇，改善了经济结构。同时，RCEP的实施面临诸多挑战，包括成员国经济发展水平不一、改革决心不一、协调监管标准存在不一致等。为此，一是要完善和建设跨境交通和物流基础设施，提高货物运输的效率和可靠性；二是要充分评估建立专门协调机构的必要性和紧迫性；三是要加快制定RCEP发展战略。

印尼战略与国际问题研究中心主任约瑟认为，为了有效应对RCEP实施面临的规则利用率低的挑战，需要作为RCEP主体的东盟成员加快RCEP相关机制建设，设定明确、现实的时间表，并确定具体任务和目标；需要通过外交努力建立信任与合作；需要制定RCEP应对环境、气候等新挑战的战略，推动开放包容的区域主义，扩大RCEP的覆盖范围；需要加强能力建设，加强成员间经济磋商，加强与非成员的互动。

菲律宾国际安全研究学会会长班乐义指出，RCEP全面实施有助于区域和平稳定。由于RCEP倡导自由、开放和包容的贸易，其全面实施为各方互信搭建平台。RCEP的全面实施还可以推动中国—东盟《南海各方行为宣言》的实施，特别是在海洋环境研究、海洋环境保护、搜救行动、海上航行安全、联合渔业管理、打击海上跨国犯罪甚至联合开发天然气等各个领域的合作。

泰国商务部贸易谈判司东盟经济处吉特玛·纳卡马诺指出，泰国在RCEP实施上取得了较好进展。但也面临需提升RCEP规则利用率、构建产业链供应链、扩大贸易与投资规模的挑战与任务。泰国需要强化公共部门对规则的利用；各利益相关方要加强沟通合作，推动RCEP更好落地；需要通过多样的政府项目助力私营企业参与RCEP，帮助他们了解和更好地利用RCEP规则。

中国（海南）改革发展研究院副院长匡贤明指出，RCEP通过四个途径引领亚洲经济一体化新进程：一是通过贸易渠道引领亚洲经济一体化新进程；二是通过投资渠道引领亚洲经济一体化新进程；三是通过市场主体渠道引领亚洲经济一体化新进程；四是通过释放经济增长潜力渠道引领经济一体化新进程。用好这四个途径，关键是加快推进RCEP实施。要推动RCEP相关规则加快实施，建立强有力的RCEP协调机制，推动RCEP扩容机制建设，加大RCEP能力培训力度。

(责编：于洋、吴成良)