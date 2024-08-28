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2024东亚未来论坛在首尔举行

2024年08月28日10:03 | 来源：人民网-国际频道
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图为2024东亚未来论坛现场合影。人民网记者 莽九晨摄

图为2024东亚未来论坛现场合影。人民网记者 莽九晨摄

人民网首尔8月27日电 （记者莽九晨）27日，由韩国东亚文化中心和EDAILY媒体集团共同主办的2024东亚未来论坛在首尔举行。

中国公共外交协会会长吴海龙出席并发表主旨演讲。吴海龙表示，中韩关系基础在民间，力量源泉在人民友好。双方应秉持相互尊重精神，以海纳百川胸怀看待彼此，珍惜东亚共同文化价值，发挥好政府、媒体和民间机构的正向引导作用，为中韩关系健康稳定发展奠定坚实基础。

中国驻韩国大使馆临时代办方坤在致辞中强调，中韩同为东亚重要国家，是搬不走的近邻和分不开的伙伴。中方愿同韩方一道增进互信、夯实友好，加强各领域交流合作，推动中韩关系向好发展，为建设和平繁荣、开放包容、命运与共的东亚作出更大贡献。

韩国国会议员权宁世、东亚文化中心院长卢载宪、EDAILY媒体集团社长李翼源等韩方嘉宾在致辞中表示，东亚各国文化灿烂、经济相融、互学互鉴、互利共赢，推动东亚走近世界舞台中央。在国际地区形势复杂深刻演变的今天，东亚各国更应发扬同舟共济精神，携手共创本地区更美好的未来。

与会人士聚焦经济、文化两大合作领域，就东亚地区未来发展进行了深入探讨。

(责编：于洋、吴成良)

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